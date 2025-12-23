Dónde aparcar en Sevilla esta Navidad si vas al centro de la ciudad

La búsqueda de aparcamiento en fechas como la Navidad se convierte en uno de los principales quebraderos de cabeza para conductores y visitantes. El aumento del flujo turístico, las compras de última hora y los desplazamientos para asistir a eventos y alumbrados especiales saturan tanto el centro histórico como los barrios colindantes de ciudades como Sevilla.

A esto se suman los cortes de tráfico y las restricciones propias de estas fechas, que reducen notablemente la oferta de plazas disponibles para aparcar los turismos y obligan a muchos conductores y conductoras a dar vueltas durante largos minutos en busca de un hueco libre o a pagar altas cantidades de dinero para estacionar sus vehículos en una zona no muy alejada del centro.

A lo largo de estas semanas los parkings públicos alcanzan el completo en las horas punta y el estacionamiento regulado se vuelve insuficiente ante la alta demanda. Desde las administraciones se insiste en el uso del transporte público, reforzado durante estas semanas, como la alternativa más eficaz para evitar el colapso y facilitar la movilidad en una ciudad como Sevilla, en la que la Navidad se vive por todo lo alto.

En la ciudad hispalense hay algunos sitios que, a pesar de la gran afluencia de personas, siguen teniendo plazas libres a lo largo de las fiestas navideñas y en los que, además, se puede estacionar de manera gratuita o pagando muy poco. Estos son algunos de ellos:

Parque de los Príncipes y recinto ferial

Por lo general, es más fácil encontrar aparcamiento en la zona de Triana y Los Remedios, concretamente en las calles colindantes al Parque de los Príncipes y en el recinto ferial. Está a unos 15 minutos caminando de la zona de Puerta de Jerez y no es una zona de pago siempre y cuando no se adentre uno en el centro de estos barrios sevillanos.

Torre Sevilla

El centro comercial Torre Sevilla dispone, como siempre, de tres horas de parking gratuito a las que se pueden sumar siete horas más por un precio cerrado de 10 euros, con motivo de la Navidad. Este aparcamiento que, además, es subterráneo, se encuentra a unos 30 minutos caminando de la Avenida de la Constitución.

Zona de la Cartuja

También junto a Torre Sevilla se encuentra la Isla de la Cartuja, una de las zonas donde es más fácil aparcar de Sevilla y en la que es completamente gratuito estacionar. Puesto que está algo más alejado de la Catedral de Sevilla, este sitio es perfecto para quienes quieran ir hasta la Alameda de Hércules o al entorno de las Setas de la Encarnación.

La Macarena

El barrio de la Macarena suele estar más concurrido que los lugares anteriormente mencionados, pero cuenta con algunas calles residenciales en las que es posible encontrar aparcamiento, especialmente las que se encuentran más alejadas del centro. Esta opción es perfecta si se quiere ir a la zona de la Alameda de Hércules o si se quiere dar un paseo hasta las Setas de la Encarnación disfrutando de las calles de este barrio.

Gran Plaza

Al igual que sucede con el barrio de la Macarena, al tratarse de una zona residencial en ocasiones se puede encontrar aparcamientos libres en algunas de sus calles. Si en lugar del centro se desea ir a la zona de Nervión e incluso de la Plaza de España puede ser una buena opción para ir a pie.