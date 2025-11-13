Estas son las bandas que tocarán en el Heraldo y la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
El Ateneo firma los convenios de colaboración con estas formaciones para las próximos cuatro y cinco de enero
En el Ateneo de Sevilla avanzan los preparativos para la próxima Cabalgata de Reyes Magos. A pocos días de descubrir el cartel anunciador de la Fiesta Mayor, que será mañana viernes 14 de noviembre, la Docta Casa ya ha recibido a las bandas y agrupaciones musicales que acompañarán al Heraldo Real y a Sus Majestades los Reyes Magos el próximo enero.
En una reunión celebrada el miércoles, 12 de noviembre, el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio A. Boja Malavé, el director y el coordinador de seguridad de la Cabalgata de Reyes Magos, Manuel Sainz Méndez y Pedro Lissén Romero respectivamente, recibieron a los representantes de las diferentes entidades musicales para oficializar la firma de los convenios de colaboración de acompañamiento del Heraldo Real y el Cortejo Real de la Cabalgata de Reyes Magos.
De este modo, el séquito del Heraldo Real vendrá precedido por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, siendo la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras) la encargada de cerrar el cortejo.
El 5 de enero queda organizado de la siguiente manera:
- Apertura del Cortejo: A.M. Virgen de los Reyes.
- Estrella de la Ilusión: A.M. Juvenil Virgen de los Reyes.
- Palas Atenea: A.M. María Santísima del Rocío.
- Gran Visir: A.M. Sagrada Presentación.
- Rey Melchor: A.M. Angustias Coronada.
- Mago de la Fantasía: Centuria Romana Juvenil.
- Rey Gaspar: A.M. Santa María de la Esperanza.
- Rey Baltasar: Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras).
