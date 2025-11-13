Estas son las bandas que tocarán en el Heraldo y la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026

Las imágenes de la Cabalgata de los Reyes Magos en la Macarena

En el Ateneo de Sevilla avanzan los preparativos para la próxima Cabalgata de Reyes Magos. A pocos días de descubrir el cartel anunciador de la Fiesta Mayor, que será mañana viernes 14 de noviembre, la Docta Casa ya ha recibido a las bandas y agrupaciones musicales que acompañarán al Heraldo Real y a Sus Majestades los Reyes Magos el próximo enero.

En una reunión celebrada el miércoles, 12 de noviembre, el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio A. Boja Malavé, el director y el coordinador de seguridad de la Cabalgata de Reyes Magos, Manuel Sainz Méndez y Pedro Lissén Romero respectivamente, recibieron a los representantes de las diferentes entidades musicales para oficializar la firma de los convenios de colaboración de acompañamiento del Heraldo Real y el Cortejo Real de la Cabalgata de Reyes Magos.

De este modo, el séquito del Heraldo Real vendrá precedido por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, siendo la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras) la encargada de cerrar el cortejo.

El 5 de enero queda organizado de la siguiente manera: