Emilio Boja: "La calle Asunción me preocupa, es la Parras o Pureza de la cabalgata, pero no podemos dejar de pasar por ella"

"Tengo lista de espera de gente que quiere ser rey mago en Sevilla". Son días de fuerte intensidad en el Ateneo de Sevilla. El cortejo está ya más que preparado, las carrozas se cargan de caramelos, los dispositivos de seguridad se ultiman, los puntos negros se analizan una y otra vez... Más de 900 niños en una comitiva es una responsabilidad que no tiene comparación. Emilio Boja (Sevilla, 1950) es el presidente de la entidad privada que organiza la cabalgata desde hace más de un siglo. La evolución del cortejo es notable, sobre todo en los últimos 25 años. No quiere oír hablar más de un adelanto de la fecha de salida al 4 de enero, como ocurrió el año pasado para evitar los fuertes vientos que anunciaban los pronósticos. Teme la intensidad con la que el público de la calle Asunción vive el paso de la comitiva desde los balcones. Este veterano ateneísta (se apuntó a la Docta Casa en 1990) se siente aliviado cuando Baltasar enfila la calle Virgen de Luján y ha dejado atrás el que a su juicio es el mayor punto de riesgo. En ese momento considera que el peor tramo ha pasado...

Admite que los adultos son los que le sacan todo el jugo a una cabalgata que, verdaderamente, está enfocada y preparada para el público infantil. Boja fue director de la cabalgata cuando su montaje era mucho más sencillo y las exigencias de seguridad no eran tan duras. Pudo disfrutar en 2000 de una tarde del 5 de enero como Mago de la Fantasía, con la posterior visita al hospital que, en su caso, nunca olvidará. En el Ateneo ha hecho casi de todo en tantos años de vinculación directa. "Menos barrer... Y si hay que coger la escoba se coge, no lo dude". A final de enero se presentará a la reelección con el mismo equipo con el que ha trabajado estos cuatro años. La conversación tiene lugar en los salones del Real Círculo de Labradores.