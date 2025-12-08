Antonio Sánchez: "Los bares son parte del alma de la ciudad y en los barrios se conserva íntegra"

Sevilla no se reduce a las tabernas, pero la ciudad no se entiende sin ellas. Muchas son acudideros, refugios, lugares en los que se entra para el descanso, la reflexión o la relajación. Hay bares que tienen parroquianos más que clientes. Tascas que son tenidas como entrañables, pero que a simple vista no parecen precisamente atractivas. Hasta hay, por supuesto, bares a los que no se acude más por culpa de una mala experiencia. Antonio Sánchez Carrasco (Sevilla, 1972) es un finísimo observador de la hostelería sevillana. Es licenciado en Ciencias de la Educación (Pedagogía) y fotógrafo profesional. En este campo, ha publicado sus imágenes en distintos medios, como Diario de Sevilla. Ha participado de diversos trabajos editoriales como Iglesias de Sevilla, Conventos de Sevilla, Gran Poder y Macarena, El Rocío, La Feria de Abril, o El Corpus de Sevilla, todos publicados por Almuzara. En su obra Bares y tabernas de Sevilla (Almuzara) abunda en otra de sus grandes pasiones: la gastronomía. Hablamos de bares de Sevilla... y de Roma. Sánchez es un buen conversador, un sevillano con sensibilidad y corazón que sabe que en los detalles está la verdadera grandeza, que la felicidad está en una charla o en los once minutos que dura una parada en el camino para disfrutar de un tanque de cerveza.