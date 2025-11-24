Luis Carlos Peris: "La Sevilla más bella está en una atardecida de otoño con vistas al río"

Estuvo con su padre en la grada 11 la tarde del 26 de mayo de 1957 en que el novillero Curro Romero debutó en Sevilla. Es un testigo directo y con criterio propio de la evolución de la prensa, la fiesta de los toros, el fútbol, la política y los usos y costumbres cotidianos. Luis Carlos Peris (Sevilla, 1944) es un periodista de larga trayectoria que forma parte de la redacción fundacional de Diario de Sevilla. Cuenta entre sus distinciones con la Medalla de Sevilla concedida por el Pleno municipal, siendo alcalde Juan Espadas. Nunca olvida la llamada telefónica en la que le fue anunciado el galardón que reconoce la defensa de los valores singulares que hacen única a una ciudad en un mundo globalizado.

Vecino del centro y enamorado de su ciudad, una condición que no le impide ni mucho menos valorar y disfrutar de los numerosos destinos de España y del extranjero a los que ha viajado con mucha frecuencia. Ha ejercido el periodismo con Franco, cuando los tiempos de la prensa del Movimiento, y nunca ha dejado de hacerlo con la democracia.

Hablamos de todo en la tertulia El Zaguán, celebrada en los salones del Real Círculo de Labradores de la calle Pedro Caravaca, aunque a este veterano del oficio prefiere estos días la sede de la entidad en el barrio de Los Remedios, porque desde sus ventanales se aprecia la belleza de las atardecidas del otoño sevillano con el Palacio de San Telmo de fondo.