Iván Espinosa de los Monteros: "La derecha necesita ideas fuertes y palabras suaves"

¿El sanchismo es impredecible? ¿Qué gana Junts retirando su apoyo parlamentario al Gobierno de España? Si hablamos de la necesaria reunificación de la derecha, ¿somos ingenuos? ¿Necesita la derecha española un Manuel Fraga del siglo XXI? ¿Dónde está el origen de la polarización? ¿La España felipista era más tranquila o es que simplemente éramos más jóvenes? Vox denuncia que fue engañado por el PP tras las elecciones de diciembre de 2018 en Andalucía, ¿qué opina, ya que fue testigo directo de aquellas negociaciones? ¿Aprecia un verdadero cambio político en Andalucía? ¿Está cansado de que le pregunten por Santiago Abascal? ¿Cómo cree que en la España de 2025 se le debe explicar la figura de Franco a los jóvenes?

De todas estas cuestiones y muchas más hablamos con Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971), ex portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados. Ahora está consagrado a promover la plataforma Atenea, con la que pretende promover el pensamiento crítico y fijar posiciones claras sobre asuntos de la actualidad política, todo un reto en tiempos de mensajes cortos, zascas y análisis superficiales. Espinosa de los Monteros está alejado de la primera línea política, pero quiere seguir jugando un papel destacado e influyente desde la sociedad civil. Los actos de presentación de Atenea en Madrid y Sevilla han sido un éxito de público. Y también se ha celebrado uno en Miami que generó una notable expectación.