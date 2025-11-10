Jesús Vera: "Vivimos en exceso del turismo, pero Sevilla es perfecta"

"Nunca me iría a vivir fuera de aquí, porque aquí lo tengo todo". Jesús Vera (Sevilla, 1975) es un empresario feliz. Notoriamente feliz. Es de los tipos que nunca te da la tunda hablando de trabajo. Su pasión es reunir a los amigos a la mínima oportunidad, porque la vida es eso que ocurre cuando no se está trabajando. Y bien que trabaja desde muy joven y con muchos riesgos, como corresponde a un emprendedor. En la tertulia hablamos, cómo no, de la vivienda, uno de los asuntos que está entre los principales problemas de los españoles; de los jóvenes de hoy, de su condición de promotor, de valores como el esfuerzo, de la ciudad de Sevilla, de su fina capacidad para observar como vecino del centro, de la alegría de vivir en la capital andaluza, de los riesgos que asume todo empresario, de grandes personas que ya no están en este mundo, pero fueron claves en su formación... Y, por supuesto, de su condición de rey mago de la Cabalgata de Sevilla. Porque siempre será Melchor.

Hablamos pausadamente en la sede del grupo promotor ABU, en la calle San Fernando, con una luz privilegiada que ebnra por los ventanales en este otoño primaveral y con vistas hacia el Hotel Alfonso XIII, la antigua Fábrica de Tabacos y la muralla del Real Alcázar. Una tertulia de cinco estrellas que supone una pausa en unas vidas aceleradas. El trabajo es un sacerdocio, pero a la hora de conversar mejor hacerlo de Sevilla... La ciudad perfecta. Y lo dice quien nunca deja de viajar.