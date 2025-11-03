Manuel Fuentes: "Un montadito genera el triple de beneficio que una ración de gambas"

¿Qué es lo más sufrido de trabajar en la hostelería? ¿Cómo aprecia la evolución de la ciudad en sus recorridos diarios de Triana a la Alfalfa? ¿Percibe un cliente más crispado e impaciente desde el fin de la pandemia? ¿Sería positiva la peatonalización de la calle Águilas? ¿Es cierta la fama de los ingresos económicos que reporta el marisco? ¿Por qué falta tanta mano de obra en los bares? ¿Tanto han cambiado los bares para siempre desde aquellos meses de las restricciones? ¿Por qué no acuden turistas a su establecimiento, pese a estar en un lugar de paso preferente y en pleno centro? ¿Verdaderamente es barata la caña de cerveza en Sevilla?

De todos estos asuntos y muchos más conversamos con Manuel Fuentes Naranjo (Sevilla, 1979) nació en la calle Efeso, se crió en Su Eminencia y ahora reside en la trianera calle Rocío. Su vida es La Trastienda, la marisquería de la calle Alfalfa que tantas veces es una suerte de observatorio de la ciudad. Su rasgo principal es el buen humor, la alegría y una energía vital que huye del tópico del malaje sevillano.