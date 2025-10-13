Arturo Bernal: "A esta Andalucía no la conoce ni su padre"

"Conocí a Juanma Moreno al venderle hace muchos años un coche que más que de segunda mano era de cuarta mano". No pudo tener mejor inicio con quien dirige Andalucía desde las elecciones de diciembre de 2018, las del cambio político. Arturo Bernal (Aínsa, Huesca, 1966) tiene su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Málaga, donde ejerció de jefe de tributos hasta que decidió dar el paso a la primera línea de la política. Hoy es el consejero de Turismo y Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Conversamos con el consejero Bernal de valores, escasos en la política de hoy; de las personas que le han marcado la vida, de la evolución de una región que entiende que ha recuperado el orgullo, de su relación con parlamentarios de otros partidos, de los excesos en el turismo, de su experiencia en la ciudad de Sevilla... "Esta ciudad es para enamorarse". No es un político al uso, lo que hace más interesante una conversación que tiene lugar en los salones del Real Círculo de Labradores.