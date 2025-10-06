Gabriel Rojas: "El esfuerzo es la única vía contra la decadencia en una sociedad donde ya no hay respeto"

¿Cómo era su tío, el recordado don Gabriel (1922-2012)? ¿Considera que se sentiría cómo en una sociedad como la de hoy? ¿Con qué actitud llegan los jóvenes a la búsqueda de empleo? ¿Cómo valora la experiencia de ser hermano mayor? ¿Generan las tradiciones un excesivo ruido en una ciudad como Sevilla? ¿Pueden ser un lastre para el desarrollo de otras áreas de la ciudad, como opinan muchas personas? ¿Se identifica con la ciudad tal como nos ha llegado hasta hoy? ¿Cómo vivió y qué conclusiones saca de los años de fortísima crisis económica, que azotó especialmente al sector de la construcción? ¿Qué supuso ser rey mago de la Cabalgata de Sevilla?

Hablamos de todo estos temas con Gabriel Rojas Fernández (Sevilla, 1963), presidente del Grupo Gabriel Rojas, especializado en promociones inmobiliarias; ganadero, propietario de hoteles, cofrade de la Macarena, rociero... Combina con armonía sus obligaciones con sus devociones y aficiones, dejando claro que la prioridad máxima es el trabajo. Es de los que tienen muy claro, no sin el recomendable sentido del humor, que se necesitan empresarios que creen riqueza y, en cambio, hay cola de espera para ser hermano mayor de una cofradía. La conversación tiene lugar en los salones del Real Círculo de Labradores de Sevilla.