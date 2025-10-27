Rosana González: "Lloré al saber que el presidente Obama, que se hospedaba en el Colón, suspendía la visita a Sevilla"

¿Ser directora de hotel es una especie de sacerdocio? ¿Tienen los directores que residir hoy en el hotel que dirigen? ¿Hay que ser taurina para ser directora del Colón? ¿Cómo fueron los preparativos para recibir al presidente Obama en julio de 2016, una visita finalmente suspendida? ¿Cuándo se romperá la burbuja del turismo? ¿Faltan en la ciudad comercios a la altura de la oferta hotelera? ¿Cómo ha evolucionado el negocio de las cinco estrellas en los últimos 25 años?

Hablamos de todos estos asuntos y más con Rosana González (Burgos, 1976) es la directora del Hotel Colón de Sevilla desde hace más de una década. Lleva 25 años en el sector. Se formó en la dirección de hoteles en Santiago de Compostela.Ha trabajado en 16 destinos, entre ellos en Cataluña, Baleares, Alicante, Francia o Malta. Su primer destino en Andalucía fue en Marbella. Y se da la circunstancia de que estuvo cinco meses compaginando la dirección del Colón con la de un hotel de lujo en Vietnam. Hoy lleva a a gala haber abierto el establecimiento a la ciudad, haber apostado con éxito por una suerte de sevillanización de un clásico de los negocios hoteleros en la capital. La conversación tiene lugar en los salones del Real Círculo de Labradores de Sevilla.