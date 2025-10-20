Javier Fernández: "No me creo que Moreno Bonilla fuera a un mitin de Felipe en el 82"

¿Cuál es la reivindicación que más se repite en los más de cien pueblos de la provincia? En la Sierra Morena se van las conexiones con frecuencia, ¿se le fue la conexión al PSOE en Andalucía en aquellas elecciones de diciembre de 2018? ¿Una capital como Sevilla eclipsa eternamente a los pueblos? ¿Por qué se discute tanto la utilidad de las diputaciones provinciales? ¿Le gusta el término "pueblo" o prefiere, como muchas personas, los de "municipio" o "localidad"? ¿Hay alcaldes con una gestión deficiente que prefieren un campo de césped antes que arreglar el suministro del agua? ¿Es posible admirar a a alguien en la política actual? ¿Se siente cómodo en el PSOE de hoy? ¿Quedan señoritos en los pueblos? ¿Conoce casos de gente que no quiera trabajar, como se nos reprocha con frecuencia de Despeñaperros hacia arriba?

Abordamos todas estas cuestiones y algunas más con Javier Fernández (Sevilla, 1972), presidente de la Diputación Provincial, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE. La conversación tiene lugar en los salones del Real Círculo de Labradores de Sevilla.