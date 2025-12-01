Chema Rodríguez: "No hay nada más sexy para un artista que exponerse a la crítica"

Pintor y animal social. Chema Rodríguez (Sevilla, 1978) es el perfecto conversador, el avezado ciudadano que fija la vista en un sitio y oye cuanto se dice en otro, el hábil sevillano con amistades y relaciones sociales hasta donde arden las calderas y se disparan las calores. Hay quienes aseguran que, sobre todo, es un anfitrión vocacional, pues son conocidos (y reconocidos) los encuentros en su hogar del centro de la ciudad. Es de esas personas que tienen la virtud de estar siempre de buen humor, con un carácter jovial y dispuesto a servir a sus invitados. Sufrir, sufre. Llevar cruces, las lleva. Pero con una sonrisa que hace las veces de lubricante de la existencia. Dice que dejaría de pintar si le tocara un premio gordo, pues presume de saber hacer otras muchas cosas. Hay vida, muchísima vida, más allá de los pinceles. Y lo demuestra en esta charla que mantenemos en los salones del Real Círculo de Labradores de Sevilla.