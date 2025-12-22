Pablo Juliá: "Un buen fotógrafo debe combinar la honestidad con el colmillo"

"La política de hoy es tan zafia que me sería muy difícil hacer fotos". No hizo, por cierto, la de la conocida como foto de la tortilla, pero sí dejó la cámara preparada para que Manuel del Valle solo tuviera que apretar el botón. Realizó en Sevilla la famosa instantánea de Manuel Fraga con el "Vota PSOE" de la contraportada del periódico Suroeste que portaba en las manos. Fue la portada de El País. Aquella imagen le valió un comentario en principio elogioso del patrón de la derecha española, pero seguido de un dardo: "Pero es usted un hijo de p...". Ocurre que entonces las relaciones entre políticos y periodistas eran muy distintas y todos, en el fondo, estaban unidos por el objetivo de consolidar la democracia. Pablo Juliá (Cádiz, 1949) tiene una privilegiada visión de Andalucía. Su Cádiz natal, su residencia en Sevilla desde hace décadas, y sus dilatadas etapas en Málaga y Almería, le han permitido comprobar sobre el terreno que somos muy distintos de unas ciudades a otras. Una riqueza que ha reflejado siempre con su cámara. Testigo de la Transición y conocedor directo de muchos de sus protagonistas. Periodista gráfico más que fotoperiodista, profesor universitario, autor de libros, director de centros especializados en su materia... Amigo de Felipe González, al que ha tratado en infinidad de ocasiones: desde los años de la clandestinidad hasta en las visitas de ilustres mandatarios en Doñana, pasando por momentos inolvidables como la noche de la victoria del octubre rojo, la de los 202 diputados.

Enamorado del blanco y negro, paciente para saber aguardar el instante como el cazador que aguarda a la presa, defensor de la combinación de honestidad y el colmillo a la hora de mirar por el objetivo, con una memoria envidiable para los detalles y carente de prejuicios para conectar con personajes muy distintos. Juliá es un conversador inagotable, una fuente de sabiduría y anécdotas, un libro abierto y un ciudadano de reconocido perfil progresista con capacidad de dialogar y entenderse con quienes piensan diferente. Justo lo contrario de la polarización que lastra la vida pública española y que afecta a las relaciones personales. Conversamos de Sevilla, de Andalucía, de política y de periodismo en los salones del Real Círculo de Labradores de Sevilla. Toda una experiencia más valorable aún en los tiempos que corren.