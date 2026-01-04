El Heraldo sale hoy por las calles de Sevilla con la mirada puesta en el cielo por la borrasca 'Francis'

Que no se desespere nadie. Aunque la lluvia sea una continua compañera este 4 de enero, el Heraldo tendrá la llave que abre todas las casas de la ciudad para que los Reyes Magos puedan dejar los regalos. Desde el Ateneo, mantienen el horario previsto hasta el cierre de esta edición pero tienen todo preparado para adelantar o atrasar el horario de salida a una tregua de lluvia, entre las 18:00 y las 20:00, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

En cualquier caso, las cartas llegarán sin ningún tipo de problemas a las manos de Melchor, Gaspar y Baltasar, como ha ocurrido desde 1997. No es la primera vez que el mal tiempo pone a prueba a este enviado de sus majestades de Oriente. En 2024, el cortejo se adelantó media hora para evitar un agua que cayó con fuerza. Pero ni el escenario empapado de la Plaza de San Francisco ni las dificultades para oír las palabras del Heraldo por la lluvia impidieron que cada uno cumpliera su misión. El emisario real recogió la llave de manos del alcalde y las cartas de todos los niños que salieron al paso del cortejo.

Sobre el horario oficial, está previsto que el Heraldo Real salga del Ateneo a las 17:00 para llegar al Ayuntamiento en torno a las 19:00. Allí recogerá las llaves de la ciudad de manos del alcalde. El regreso a la calle Orfila será a partir de las 19:30 y la llegada, a las 20:30.

Fotos del Heraldo de los Reyes Magos en la recogida de llaves de la ciudad / José Luis Montero Ramos

Las obras del tranvibús en las calles Laraña y Martín Villa e Imagen han obligado al Ateneo a modificar el recorrido habitual. De este modo, el cortejo, tras salir de Orfila, discurrirá por: Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución y Ayuntamiento.

Recorrido del Heraldo / Dpto Infografia

El regreso, si el tiempo no lo impide, será por: Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega y Orfila.

El Cortejo

Este año el Heraldo Real se parece mucho al empresario Sergio García Real, miembro de junta de la Hermandad de la Estrella. Un cortejo que abrirá los sones y la alegría de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, para a continuación desfilar la presidencia del Ateneo, un centenar de beduinos, mensajeros de la magia para llevar las cartas a los Reyes Magos que dejarán en el palanquín, para seguir con otros cien beduinos que preceden al heraldo, el escuadrón de acompañamiento de la Policía Nacional a caballo como corresponde a tan digno emisario. Detrás irán los carros con caramelos y cierra el cortejo el ritmo de la Agrupación Musical Cigarreras Juvenil.

Desde la Policía Local se ha preparado un amplio dispositivo con unos 65 agentes del Grupo de Intervención que abarcará toda la zona centro por donde discurre el cortejo y que pretende el control de las aglomeraciones que dificulten su avance.

El Ayuntamiento tiene previsto aplicar medias de tráfico en la zona centro con restricciones de movilidad para evitar las aglomeraciones de personas que impidan el avance del cortejo. Además, desde las 15:00 se retirarán los elementos de la vía pública en el entorno de la calla Orfila y desde las 15:30 se podrá restringir el paso de peatones en el eje Campana-Plaza de San Pedro para evitar aglomeraciones. En cualquier caso, el dispositivo de tráfico se activará sobre las 16:00.

Entre otras medidas, como en años anteriores se ha señalizado con una marca en la calzada dónde se debe colocar el público para esperar el cortejo.

El Ayuntamiento ha anunciado que se retirarán los objetos de la calle una hora antes del paso del cortejo. Asimismo, recuerda que las obras del tranvibús reducen en gran medida el espacio para poder ver el cortejo, por lo que recomienda acudir a las zonas donde no existen obstáculos en la vía y se dispone de espacios abiertos ideales para personas con movilidad reducida, niños de corta edad, tales como Plaza del Salvador, Plaza de San Francisco, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Avenida de la Constitución y Plaza Nueva. Un dispositivo que puede tener cambios por las previsiones de lluvia existentes para todo el día.