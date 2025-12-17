Manu Sánchez: El heraldo que pregona la sinceridad

En 2010 Manu Sánchez fue el encargado de recoger las llaves de la ciudad para que los Reyes Magos dejaron los regalos a los sevillanos. Esta noche en el Espacio Turina su voz despojó de abrigos y escudos el corazón para dejar hablar a los niños que todos llevamos dentro y nos empeñamos en olvidar.

“Un pregón esperado durante un año”, como señaló Fran López de Paz en la presentación del acto, donde tuvo palabras de pésame por el fallecimiento de Ignacio Ansó. La pieza dedicada al rey Gaspar ejecutada por la Banda Sinfónica Municipal dio muchas pistas al público de que había mucho de cinco de enero anoche en esa sala.

Tras las palabras del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, “telonero de un grande”, afirmó. “Vaya reto me has puesto, Emilio Boja”, bromeó. “Sevilla preparate porque quien anuncia la llegada de los magos es uno de los nuestro. Es en sí un mago del ingenio y la palabra. Sabe mejor que nadie llegar al alma. Con todos ustedes el pregonero de la ilusión, Manu Sánchez”, anunció Alés. Unas palabras “merecidas”, ironizó el pregonero.

Aún resonaba la última nota del himno de la Cabalgata cuando Manu Sánchez, tras un suspiro dejaba clara sus intenciones: “Nada es más verdad que Melchor, Gaspar y Baltasar, mejor sabio que reyes, más que magos”. Toda una declaración de intenciones.

“El triunfo de lo colectivo frente al indiviudalismo de Papa Noel”, con una factoría de elfos “con dudosas garantías laborales”, advirtió.

Los reyes, mejor sabios, el camino, el reparto de regalos, un comienzo de pregón donde presentó cómo son unos sabios “que cuando llegaron al portal ya tenían edad de ir a Juan y Medio”, señaló.

Porque como hacemos los niños, les dio personalidad a cada uno de Melchor, Gaspar y Baltasar. “Palabra de pregonero, nada es más verdad que Melchor, Gaspar y Baltasar”.

Sin perder la ironía las gracias al alcalde “por cortar la calle para el evento”, en referencia a las obras que tienen cerrada la calle Laraña.

“Estrenar una carroza con los Cantores de Híspalis es la prueba de que estamos en el lugar correcto”, afirmó en sus saludos y agradecimientos al Ateneo. Tuvo cariñosas palabras para Jesús Corral, el pregonero del año pasado. Excluyó de su saludo a quienes negaron al cartelista “por decir que estaba hecho con Inteligencia Artificial”.

Los sanitarios del Virgen delRocío y del Gregorio Marañón, sus padres, “la mejor versión de la magia que un niño pudiera desear”. Lorena, su mujer, “máxima autoridad civil y militar”, sus hijos, nadie quedó fuera salvo, conscientemene “a los que dudan del poder de Melchor, Gaspar y Baltasar, a los que abren paraguas del revés, a los que gritan a los reyes por otros nombres, a los que despintan, y a los niños y niñas que tiran los caramelitos a dar, que no les falte nunca el carbón y que Dios los premie con dioptrías”.

Una carta a sus hijos Lorena y Manuel donde desveló un secreto: quienes más disfrutan de los reyes son los padres “porque sabemos el trabajito que cuesta hacerlo realidad. La magia es indestructible y colectiva”, señaló. Incluso intentó explicara con física teórica cómo dejan los regalos en todo el mundo a la vez el cinco de enero. “Por eso la clave está en los ayudantes. La cabalgata no se organiza sola. Hombres y mujeres que preparan todo para que esté listo cuando sus majestades decidan que es la hora de la magia”, advirtió.

“La magia es sublime y exigen concentración. Las labores de los pajes son fundamental, porque se traspapelan las cartas. La magia no es infalible, por eso todos los pajes deben estar juntos y cooperar”, señaló.

“La magia no es magia si se deja alguien atrás”,explicó. De todos estos pajes, recordó la labor de Un Rocío de Ilusión de la hermandad rociera de Dos Hermanas. “Con una paje denombre Lorena Sánchez, para vosotros mamá”, seguía en la carta a sus hijos.

Una hermosa nana recitada, “duerme niño, duerme, cógeme la mano, sé que has sido bueno. Sueña, niño, sueña”, dio paso a una canción que reivindicaba que no se abandone la infancia inocente. “No hace falta ni tesoros ni riqueza, si hay amor en esa casa la felicidad despierta”.

“Nació en Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza”, retomó Manu Sánchez, “a 100 km de Belén, esta vez nació allí. En Belén nació el Mesías, en la tierra de David”. Así recordó el pregonero a esos niños “a cuyos padres no le negaron la entrada en ninguna posada, porque no la había, nada quedó en pie, sólo escombros en Rafah. Entre bombas, metrallas y mortero”.

Donde “solo hay padres bucando a sus hijos o hijos buscando a sus padres”, contó en su triste historia de Navidad. “Un mundo que ha decidido vivir sin mover un dedo”, destacó recordando que “dos mil años después nos hemos acostumbrado. Ahora lo vemos full HD, el inmoral exterminio que solo tiene un nombre: genocidio”, advirtió comprometido. “Cuando llegaron los reyes, el niño no creía, no jugaba, ya estaba muerto”, afirmó comprometido confesando que desconocía la reacción ante sus palabras. “Es lo que pienso, lo que siento y necesitaba decir porque desde hace varias cirugías, ejerzo la libertad como algo mío”. Un compromiso que se vivió en una sinceridad desde el atril con total conciencia. “Ir dejando rastro de mi libertad a mis hijos con mi conciencia. A ser libres hasta comer con las manos. Soy el papá de Manuel y de Leonor, y soy así. Estais invitados a mi mesa”, Así tal y como es, Manu Sánchez.