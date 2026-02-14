La convocatoria del Betis para la cita en casa del Mallorca

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados para el partido ante el Mallorca a domicilio que es igual a la última para el Metropolitano.

El técnico chileno vuelve a contar con los mismos 22 jugadores que viajaron a la capital de España la semana pasada, incluido el delantero canterano Rodrigo Marina, pues el Cucho, Chimy Ávila y Bellerín siguen siendo bajas.

"La convocatoria será la misma del anterior partido contra el Atlético y veremos si para la próxima semana pueden estar el Cucho y Chimy. A Héctor todavía le falta un poco más", había indicado ya Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque ante los baleares.

También siguen siendo ausencias Isco y Amrabat, que continúan con sus diferentes procesos de recuperación de sus respectivas lesiones.

La convocatoraria al completo es la siguiente: Valles, Llorente, Bartra, Natan, Altimira, Antony, Fornals, Abde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López, Rodrigo Marina, Ángel Ortiz y Pablo García.