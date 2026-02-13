La duda en el Betis sobre el '9' para Son Moix

El Betis visitará Son Moix con la incógnita de quién será el delantero que salga de inicio en el once de Manuel Pellegrini. El Cucho Hernández y el Chimy Ávila, que este viernes trabajaron con el grupo al menos en la parte abierto a los medios de comunicación, han avanzado mucho en esta semana de trabajo en la ciudad deportiva, pero está por ver si el técnico verdiblanco decide contar con alguno de ellos, o con ambos, para esta cita, o bien espera una semana más de cara al choque del próximo sábado ante el Rayo Vallecano en La Cartuja (16:15).

Y es que en el club de La Palmera quieren tratar con cautela y precaución el regreso de los futbolistas de la enfermería, de ahí por ejemplo que no hayan querido caer en la precipitación en el regreso de una pieza tan importante como es el punta colombiano. No obstante, será Pellegrini quien a buen seguro ofrecerá este sábado, en su comparecencia ante los medios, más detalles sobre el estado actual del cafetero y el argentino de cara al choque ante el Mallorca.

ALTERNATIVA Y REVANCHA

El otro nombre propio para la punta de lanza es Bakambu, que después de regresar de la Copa de África fue suplente ante el Villarreal, jugó 76 minutos en Mendizorroza, se quedó sin jugar ante el Valencia y volvió a salir de inicio en el Metropolitano, gozando de 79 minutos. La situación que ha vivido el congoleño en el mercado de invierno no ha sido fácil y así lo explicó él mismo en sus redes sociales con el siguiente mensaje este pasado lunes: "La vida es una serie de altibajos. A veces pasamos por momentos difíciles, pero es precisamente en esos momentos que aprendemos y crecemos. Y mantener la fe, incluso cuando las cosas se complican, es lo que nos permite seguir adelante. En definitiva, es lo que da sentido y nos hace más resilientes".

En este sentido, Bakambu ha recibido el apoyo del club, Pellegrini y sus compañeros. Su sacrificio y entrega en el trabajo diario y durante los partidos es máximo, aunque de momento con poca pegada en lo que va de temporada liguera (un gol en 220 minutos repartidos en 9 partidos). No obstante, este domingo, en Mallorca, donde marcó el curso pasado el gol del triunfo bético (0-1), podría tener una nueva oportunidad para ir ganando confianza.

UN DELANTERO PARA VERANO

Por otro lado, la dirección deportiva heliopolitana y el club siguen trabajando de cara a la planificación del próximo curso, donde la delantera será un puesto clave a reforzar después de no haberlo hecho en la ventana invernal. Bakambu acaba contrato este junio, el futuro del Chimy sigue sin estar claro y el Cucho necesita competencia de nivel. Pero eso será ya en el mercado veraniego. Ahora el Betis visitará al Mallorca con la incógnita del delantero.