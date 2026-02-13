Ángel Ortiz, un año del debut a la consolidación

El tiempo pasa rápido. En el fútbol, más. Poco más de un año hace ya que Ángel Ortiz debutó con el Betis la pasada campaña y ahora, consolidado en el primer equipo, aunque con ficha del filial, vuelve a ese escenario ganando galones y peso en la plantilla no sólo por las repetidas lesiones de su compañero en el lateral derecho, Bellerín, sino por sus buenas actuaciones. Siempre cumple. Y nunca se guarda un esfuerzo.

El 25 de enero del año pasado el conjunto verdiblanco se plantaba en Palma sin Bellerín, Sabaly ni Ruibal, entre otras bajas. Manuel Pellegrini convocó a Ángel Ortiz (también salió Arribas de inicio junto a Jesús Rodríguez y otros cuatro canteranos estaban en el banquillo). El Betis ganó por 0-1 con una asistencia suya a Bakambu para mantener su buena racha de resultados en la isla y el de Almendralejo convenció disputando de inicio tres encuentros más ante rivales de nivel (Athletic, Celta y Real Sociedad) demostrando que podía tener recorrido en el primer equipo.

De hecho él mismo creyó más que nadie. Cumplía contrato el pasado 30 de junio y para renovar apretó en estar con la primera plantilla. Con contrato hasta 2029, aunque todavía con ficha del filial -este verano podría revisarse su situación- por aquello de encajar mejor las fichas, desde el verano es uno más del equipo y en lo que va de campaña acumula ya 19 partidos (nueve en LaLiga, seis en la Europa League y cuatro en la Copa, en la que marcó un gol y dio dos asistencias) entre todas las competiciones sumando 1.200 minutos, más del triple del acumulado la pasada campaña (354) en la que tuvo también un debut testimonial en Europa.

“Nunca olvidaré el debut. Fue un estreno soñado por por cómo se dieron las cosas”, señaló el extremeño en Radio Marca, donde apuntó lo que le pide el técnico: “Me pide que sea yo, que muestre lo que tengo y por lo que estoy ahí. Y que siempre que pueda tire para arriba. Obviamente, al final los laterales somos defensas y no podemos perder la posición tampoco, pero arriba quiere que intente crear superioridad con el extremo".

Contra el Mallorca repetirá titularidad probablemente. Bellerín sigue haciendo trabajo específico y aun entrando en la convocatoria el preparador heliopolitano no lo forzará. Y Ruibal, el chico para todo, viene de enlazar tres exigentes encuentros jugados al completo (con el Valencia y los dos frente al Atlético) y podría descansar para que Ángel Ortiz retome la titularidad de nuevo, pues no sale de inicio desde la derrota en Mendizorroza el pasado 25 de enero. “He trabajado mucho para tener esta oportunidad. Todas las oportunidades que tengan son buenas para mí. Obviamente, a todos nos gusta jugar todo lo posible, pero creo que esa posición está cubierta con dos compañeros que también son muy buenos", explicó el futbolista.

Con clara vocación ofensiva, su velocidad le permite ser un defensa -empezó su carrera como extremo- que llega bien al cruce y su capacidad de pelea en el cuerpo a cuerpo y su ambición le han permitido verse cara a cara con grandes nombres a los que minimizó como Nico Williams. No le faltan recursos y trata de aprovechar cada oportunidad que le da Pellegrini para seguir creciendo, pues a sus 21 años el margen de mejora es grande ahora y con un técnico de la talla del chileno y los compañeros con los que compite por un sitio es más fácil seguir dando pasos adelante.