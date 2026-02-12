EL TIEMPO
Estas son las horas en las que lloverá en Sevilla este viernes 13 de febrero
Martínez Munuera anula el gol que hubiera supuesto el 4-1 tras más de 7 minutos de revisión.
Martínez Munuera anula el gol que hubiera supuesto el 4-1 tras más de 7 minutos de revisión. / Mariscal | Efe

Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona

El Atlético desarbola al Barcelona y acaricia la final de La Cartuja (4-0)

El Atlético de Madrid goleó al Barcelona (4-0) en un partido portentoso, el de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el estadio Metropolitano, y enfila la final del torneo.

En el minuto 6, Eric García introdujo el balón en su portería al ceder el balón al portero Joan García y fallar éste en la recepción del mismo (1-0). En el minuto 14, Griezmann aprovechó una asistencia de Nahuel Molina y, con la zurda, batió a Joan García (2-0). En el minuto 33 Lookman batió de nuevo a Joan García tras una cesión de Julián Alvarez (3-0). En el minuto 47, Julián hizo el 4-0 de un tremendo derechazo desde el borde del área.

En la segunda parte, en el minuto 52, Cubarsí anotó el 4-1, pero el árbitro anuló el tanto, a instancias del VAR, después de seis minutos de parón, por fuera de juego de Lewandowski. En el minuto 84 Eric García fue expulsado con roja directa, también a instancias del VAR, por una dura entrada a Alex Baena, siendo, además, el último jugador en defender la jugada. El partido se alargó hasta el minuto 100, con diez minutos de descuento.

El partido de vuelta se disputará el 3 de marzo en el estadio del Barcelona.

Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
1/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
2/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
3/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
4/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
5/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
6/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
7/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
8/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
9/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
10/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
11/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
12/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
13/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
14/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
15/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
16/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
17/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
18/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
19/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
20/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
21/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
22/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
23/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
24/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
25/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
26/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
27/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
28/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
29/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
30/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
31/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
32/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
33/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
34/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
35/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
36/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
37/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
38/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
39/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
40/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
41/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
42/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
43/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
44/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
45/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
46/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
47/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
48/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
49/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
50/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
51/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
52/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
53/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
54/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
55/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
56/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
57/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
58/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
59/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
60/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
61/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
62/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
63/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
64/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
65/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
66/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
67/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
68/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
69/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
70/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
71/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
72/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
73/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
74/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
75/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
76/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
77/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
78/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
79/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
80/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
81/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
82/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
83/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
84/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
85/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
86/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
87/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
88/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
89/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
90/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
91/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
92/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
93/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
94/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
95/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
96/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
97/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
98/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
99/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
100/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
101/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
102/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Mariscal | Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
103/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
104/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
105/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
106/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
107/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
108/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
109/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
110/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
111/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
112/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
113/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
114/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
115/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
116/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
117/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
118/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
119/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
120/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
121/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
122/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
123/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
124/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
125/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
126/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
127/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
128/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
129/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
130/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
131/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
132/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
133/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
134/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
135/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
136/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
137/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
138/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
139/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
140/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
141/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
142/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
143/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
144/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
145/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
146/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
147/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
148/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
149/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
150/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
151/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
152/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
153/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
154/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
155/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
156/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
157/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
158/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
159/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
160/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe
Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona
161/161 Las fotos del Atlético de Madrid-Barcelona / Juanjo Martín |Efe

También te puede interesar

Lo último

stats