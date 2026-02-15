Pellegrini y la "ilusión" de la Champions

El tercer triunfo consecutivo del Betis en LaLiga dejó un buen regusto en Manuel Pellegrini, que valoró la importancia de los tres puntos sumados en un “difícil” campo ante un “buen rival” para “distanciarse de los que vienen por detrás y acercarse a los que están por delante”.

“Estoy muy contento con el equipo, que hizo un gran partido ante un rival muy complicado en su casa. Fue un partido parejo, pero las ocasiones más claras fueron nuestras. Con el 1-2 ellos dominaron y atacaron más, pero sin grandes oportunidades”, resumió el técnico bético, que destacó cómo el cuadro verdiblanco le tomó el pulso al encuentro: “Entramos demasiado atrás esperando a que se equivocaran en vez de obligarles a que se equivocaran. Ya después de 15 minutos nos asentamos y tuvimos más control”.

El preprador heliopolitano se refirió a ese nuevo estilo que parece sentarle bien al equipo de estar más compacto y hacer daño a la contra: “Tratamos siempre de tener una idea parecida. En casa tenemos que apurar más a los rivales y fuera podemos esperarlos un poco más. Con el marcador 0-2 es lógico que uno se refugie más, pero la idea es siempre ir a buscar el triunfo”, dijo el Ingeniero, cuestionado sobre las posibilidades de pelear por la Champions: “Vamos a tener siempre la ambición de llegar lo más arriba posible, pero no hay que confundir ilusión con la realidad, porque hay equipos mas potentes por arriba. El objetivo es clasificarse para Europa otra vez. Si puede ser la Champions, fenomenal. Lo intentaremos hasta el final como en las anteriores temporadas. Hemos tenido muchos lesionados y es mérito del plantel que estemos superando esas importantes bajas”.

En cuanto a nombres propios Pellegrini mostró su alegría por el cambio de Abde, quien “ha madurado mucho en este tiempo porque escucha lo que uno le dice y no se encierra a tener la razón, sino que acepta las críticas y los consejos”. “Antes llegaba mucho pero sin decidir y ahora marca ay asiste con más asiduidad”, recordó el entrenador chileno, que se refirió también a un Bakambu que da al equipo “cosas importantes”. “Tenemos a Cucho y otros futbolistas que pueden jugar en ataque. Me alegro por él como me alegré en su momento por Chimy. Es el plantel el que saca las competiciones adelante. Si revisamos las estadísticas tenemos mucho gol con muchos jugadores. Se hizo un buen trabajo en traer a Fidalgo”.