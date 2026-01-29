Marc Roca: "Ahora vienen dos partidos muy importantes aquí en casa y necesitamos el apoyo de todos"

Marc Roca se mostró contento por el triunfo del Betis ante el Feyenoord, que se clasifica directamente a los octavos de final y evita el peaje de los playoff, y señaló que "hay que valorarlo, esto es un premio al trabajo del equipo y al esfuerzo".

Además, el centrocampista catalán quiere más y ya piensa en los dos partidos en el Estadio de La Cartuja, donde reciben al Valencia y al Atlético de Madrid en la Copa del Rey: "Ahora vienen dos partidos muy importantes aquí en casa, necesitamos el apoyo de todos porque van a marcar mucho".

Sobre si han estado pendientes de los resultados otros rivales, lo negó: "No, la verdad que no, al final dentro del campo queríamos ganar, teníamos esas ganas y obviamente, ojalá, pues la diferencia de goles fuera lo mayor posible, pero al final el trabajo era ganar. Si ganábamos prácticamente estábamos en el top 8. En la recta final, donde el equipo de Pellegrini sufrió, señaló que les ha faltado "tener un poco de control", pero destacó la victoria y la "importancia del partido, que era vital, y se ha sacado delante'".

Acerca de las numerosas lesiones en el equipo, comentó que "es duro cuando un compañero cae en lesión, esta vez nos ha tocado a unos cuantos, pero el plantel es muy largo, la plantilla está con ganas y con ilusión". "Los chicos están trabajando para recuperar lo antes posible, y ojalá que pronto estemos todos disponibles para entrar a la recta final, que será ilusionante", comentó sobre los jugadores que están recuperándose.

"Antony es una estrella, nosotros estamos encantados con esto, trabajando muy duro incluso con sus molestias", refiriéndose al brasileño protagonista del partido tras anotar el primer gol y asistir a Abde en el segundo.