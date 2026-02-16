Así es el nuevo edificio de viviendas que se construye en Los Remedios: precios de hasta 738.000 euros

El antiguo edificio de Telefónica situado en el barrio de Los Remedios, en la calle Graham Bell, ha dejado paso a un ambicioso desarrollo inmobiliario tras permanecer abandonado durante más de una década. El inmueble fue demolido a comienzos de 2025 para levantar en su lugar un hotel y un bloque residencial que ya se encuentra en construcción y comercialización.

La nueva promoción se ubica en un enclave eminentemente residencial, en paralelo a la Avenida Blas Infante, justo en el límite entre Los Remedios y Triana. Se trata de una zona con abundante oferta hostelera y de viviendas, cuya localización estratégica destaca por su cercanía a la ronda de circunvalación —clave para la entrada y salida de la ciudad— y por su proximidad a la estación de Metro de Blas Infante, a unos siete minutos a pie.

110 viviendas repartidas en 12 plantas

El proyecto, aprobado por la Gerencia de Urbanismo en 2025, contempla un edificio residencial de viviendas de lujo bajo el nombre de 'Residencial Parque de los Príncipes', promovido por Nodis Living. La promoción incluye 110 viviendas plurifamiliares con garajes y trasteros, distribuidas en una torre de doce plantas sobre rasante —planta baja y once alturas— y dos sótanos subterráneos, sobre una parcela de aproximadamente 2.368 metros cuadrados.

Cocina de una vivienda en 'Residencial Parque de los Príncipes' / Nodis Living

La oferta residencial abarca pisos y áticos de uno a cuatro dormitorios, incluyendo bajos con jardín privado y áticos con amplios soláriums. Todas las viviendas presentan distribuciones modernas, abiertas al exterior y concebidas para aprovechar al máximo la luz natural y el espacio interior.

Terraza de una de las viviendas / Nodis Living

En cuanto a equipamientos, las viviendas disponen de cocinas y baños completamente amueblados, así como un sistema de climatización mediante aerotermia, una tecnología eficiente que utiliza la energía térmica del aire exterior para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Piscina comunitaria de 'Residencial Parque de los Príncipes' / Nodis Living

Las zonas comunes incluyen piscina con solárium, gimnasio, área chill out y club social, reforzando el carácter exclusivo del complejo. El acceso principal al edificio se realizará por la calle Samuel Morse.

Los precios de salida reflejan el posicionamiento de alta gama de la promoción, según se ofertan en el portal Idealista. Los pisos de un dormitorio parten de 295.000 euros, mientras que las viviendas de dos dormitorios oscilan entre 361.000 y 647.000 euros según superficie.

Las unidades de mayor tamaño alcanzan cifras superiores: un piso de cuatro dormitorios y 109 metros cuadrados se sitúa en 686.000 euros, y una vivienda de tres dormitorios ronda los 738.000 euros. Todas incluyen plaza de garaje en el precio, y algunas cuentan además con amplias terrazas.

Con esta actuación, el solar que durante años permaneció en desuso se transforma en uno de los desarrollos residenciales más destacados de la zona, sumando nueva oferta de vivienda de alto nivel en la ciudad de Sevilla.