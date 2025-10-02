Estos son los municipios con la renta más alta de Andalucía

La Agencia Tributaria ha publicado la lista de los municipios con las rentas más altas de España y, de nuevo, Pozuelo de Alarcón (Madrid) repite como el más rico de todos. La renta bruta media de sus habitantes alcanzó en 2023 los 88.011 euros, una cifra muy por encima de la estimación nacional, que se sitúa en torno a los 31.333 euros. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de Andalucía?

La comunidad andaluza cuenta, en términos generales, con la segunda renta per cápita más baja del país. En concreto, hablamos de 25.203 euros. Por supuesto, hay zonas que superan esta cantidad e incluso ascienden por encima de la media española, como es el caso de la provincia malagueña.

Benahavís, el pueblo con la renta más alta de Andalucía

Si hablamos de las localidades con las rentas más altas de Andalucía, Benahavís (Málaga) se lleva la palma. Este pueblo de montaña, situado a 7 km de la costa, entre Marbella, Estepona y Ronda, presenta el nivel de vida e ingreso promedio más elevado, no solo de la Costa del Sol, sino del conjunto andaluz. En concreto, su renta bruta media es de 43.159 euros.

Se trata del único municipio de la comunidad que supera la franja de los 40.000 euros, ya que los siguientes son Tomares y Espartinas, ambos en Sevilla y con una renta de 38.953 euros y 37,062 euros, respectivamente. El resto de las localidades rozan la media nacional.

En Málaga, Rincón de la Victoria cuenta con una renta de 34.176 euros y varias localidades sevillanas están entre esa cifra y los 32.000 euros. Hablamos de Bormujos, Valencina de la Concepción, Mairena del Aljarafe, Gelves, Gines, Castilleja de Guzmán, Palomares del Río y la propia Sevilla, con 32.150 euros de renta media.

Municipios con las rentas más altas de cada provincia

A nivel de provincias, las rentas más altas se alcanzan, como hemos visto, en Málaga y Sevilla, con importantes diferencias entro unos municipios y otros. Ahora bien, si nos centramos en otras regiones podremos ver una mayor variabilidad. Mientras que el municipio con la renta más alta de Cádiz (San Roque) la sitúa en los 34.130 euros; Almería (capital) no sobrepasa los 28.175 euros. Por su parte, Córdoba roza los 29.749 euros.

En cambio, los municipios con las rentas más altas de Huelva (Aljaraque), Cádiz (San Roque) y Jaén (La Guardia de Jaén) sí alcanzan la media nacional, por encima de los 30.000 euros.

Aunque una mayor renta per cápita no implica que una determinada localidad sea necesariamente cara, sí suele estar asociado a economías más prósperas y desarrolladas. No obstante, en Andalucía existen zonas con valores muy por debajo de lo esperado. Es el caso de Benamargosa (Málaga), donde la renta brita media es de 13.831 euros. Además, resulta llamativo que la provincia donde está el municipio con la renta más alta, se encuentre también el de la renta más baja de toda España. Eso, sin tener en cuenta las agrupaciones de pueblos pequeños que la Agencia Tributaria no ha tenido en cuenta a la hora de recabar toda esta información.