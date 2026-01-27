Los colegios de Sevilla pierden casi 80 aulas este curso por la crisis de natalidad

La sangría demográfica que sufre Sevilla repercute cada vez más en las aulas. En este curso escolar los colegios de la provincia han perdido casi 80 aulas por la falta de niños. Así se deduce de los datos oficiales aportados por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. A nivel global, la mayoría de las unidades suprimidas corresponden a la Educación Primaria (de los seis a los 12 años), pero en la capital las más afectadas son las de Infantil (etapa no obligatoria). Lo que sí demuestran tales cifras es la apuesta que desde el departamento que dirige María del Carmen Castillo se hace por la Educación Especial, con la creación de 32 clases en el presente ejercicio académico.

La creación, eliminación y transformación de aulas en los colegios supone una radiografía no sólo de la política educativa de la Junta, sino de los cambios demográficos en la provincia. Desde hace años los titulares sobre la pérdida de alumnado por la falta de nacimientos ha copado la información sobre la enseñanza pública. Este curso 2025/26 no iba a ser distinto. La crisis de natalidad continúa y se evidencia en los centros de Infantil y Primaria. Así lo recogen los datos publicados por la consejería en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA).

En la orden sobre modificación de estos centros se especifica los cambios efectuados en la mayoría de los municipios sevillanos, incluida la capital hispalense. Si se realiza el cómputo por etapas, en el segundo ciclo de Infantil se han suprimido 74 aulas, mientras que se han creado 33. El resultado es negativo, pues supone la pérdida de 41 unidades en un ciclo no obligatorio pero con el que se garantiza una plaza para niveles posteriores. En cuanto a las plazas afectadas, se puede tomar de referencia la ratio hasta ahora establecida para Infantil, que es de 25 alumnos por clase. Por tanto, en este curso los colegios sevillanos han perdido 1.025 puestos para niños de tres a seis años. Una cantidad orientativa sobre la merma de alumnos con esa franja de edad en los centros públicos.

2.250 plazas menos

En Primaria, a nivel provincial, la pérdida ha sido mayor. Se han creado 44 unidades para una etapa obligatoria que abarca seis cursos, pero se han suprimido 105, más del doble. El saldo resulta bastante negativo, pues supone la eliminación de 61 aulas, dato mayor que el de Infantil. Ello obedece a que en cursos anteriores la sangría demográfica afectó a los ciclos previos. Una repercusión que llega ahora a la enseñanza obligatoria y que ya se deja sentir en los institutos. En plazas, la pérdida se traduce en 1.525. Por tanto, si se suman los puestos desde los tres a los 12 años de edad, el resultado es de 2.550. Cantidad muy abultada y alcanzada en un solo curso.

Comentario aparte requiere la ciudad de Sevilla, donde, al contrario de lo que ocurre en el resto de la provincia, la mayor merma se registra en el segundo ciclo de Infantil. A esta etapa se han sumado cinco unidades nuevas, pero se han suprimido 16, con un resultado negativo de 11 aulas eliminadas. En Primaria la diferencia es mucho menor. Se han perdido 20 clases, pero se han creado 17, por lo que el dato negativo es sólo de tres unidades. Se deduce de estos datos que la crisis de natalidad sigue afectando aún más a la capital, lo que evidencia, por un lado, que cada vez nacen menos niños en esta urbe y que cada vez son menos las familias con hijos en dicha edad los que residen en ella. Situación que también se revela en los datos más recientes del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde la capital sigue perdiendo población a favor del área metropolitana.

Los colegios de la capital con la pérdida de aulas más abultada son el José Sebastián y Bandarán, Vara del Rey, Arias Montano, Menéndez Pidal y Lope de Rueda. En cada uno de ellos se pierden dos aulas. Los centros se encuentran en Bellavista, Macarena, Torreblanca y Sevilla Este. Tres distritos distintos de la ciudad, donde acecha la caída de la natalidad. Por contra, los que más ganan (al crearse más de una unidad) son el CEIP Francisca Romera, en Pino Montano, que cuenta este curso con dos aulas más de Primaria; y Príncipe de Asturias, en Torreblanca, con una unidad más en Infantil y otra en Primaria.

La escolarización

El trámite de creación y eliminación de aulas comienza cada año en estas fechas, en los meses previos a que arranque el proceso de escolarización, que tiene lugar en marzo. Para entonces, la administración educativa presenta una oferta ajustada a la previsible demanda, que se calcula según la demografía. De esta forma, atendiendo a los cambios demográficos registrados en el INE, en la provincia de Sevilla nacieron en 2022 un total de 14.604 niños, que con tres años de edad se han incorporado por primera vez al colegio este curso. Dicha cifra supone una merma de 1.051 respecto al dato de 2021 y es acorde a las 1.025 plazas que se han perdido en el segundo ciclo de Infantil, pues debe tenerse en cuenta que la matriculación en esta etapa es voluntaria y que muchos lo hacen en la enseñanza concertada (no contabilizada en este recuento) y en la privada.

Es previsible que el número de aulas que se han perdido este curso sea menor en el de 2026/27 gracias a una de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Se trata de la reducción de la ratio (número de alumnos por clase) cuyo máximo pasará de los 25 actuales en Infantil y Primaria a los 22 que se fijarán a partir del próximo ejercicio académico. Esta disminución -acordada con los sindicatos- obedece a la caída de la natalidad y al intento de aprovechar esta circunstancia para mejorar la calidad educativa a través de una atención más personalizada al alumno, como defienden los profesionales. Al reducirse esta cifra, es previsible que se pierdan menos unidades y que haya que crear más, por lo que el saldo será positivo o, en todo caso, menos negativo.

La bajada de la ratio

Tal medida será progresiva, esto es, empezará a aplicarse en el primer curso del segundo ciclo de Infantil, donde entran los niños de tres años. En tres ejercicios cubrirá toda esta etapa para luego implantarse en Primaria. Con esta reducción de la ratio, Andalucía se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en sacar adelante la iniciativa planteada por el Ejecutivo central.

En poco más de una década se ha pasado de tener que recurrir al aumento extraordinario del número de alumnos por clase -para atender la demanda recibida en bastantes colegios de la capital hispalense- a reducir por orden esta cifra para ajustarse a la realidad demográfica del país, que no tiene visos de cambiar de tendencia a corto plazo. Esta modificación se hará efectiva en la escolarización que comenzará el próximo 1 de marzo.

En Educación Especial

Caso aparte es el de la Educación Especial, la modalidad de enseñanza que sigue creciendo cada año. El aumento representa la apuesta del Gobierno autonómico por atender la diversidad de necesidades de los alumnos. Para este curso, según los referidos datos, se han creado en la provincia 32 aulas de esta tipología y sólo se han suprimido seis. El balance es más que positivo, con un saldo de 26 a favor de estas unidades, centradas especialmente en audición y lenguaje, apoyo a la integración y para asistir a menores con trastorno del espectro autista.

Este tipo de servicio es uno de los más demandados por las familias, ya que cada vez se diagnostican antes y con mayor precisión el tipo de atención que requieren los niños en función de las capacidades que presentan.

En la capital, los colegios que suman nuevas unidades de Educación Especial son el Carlos V (con dos aulas más para apoyo a la integración y unidad específica), Tartessos, Juan de la Cueva, Blas Infante, Huerta de Santa Marina, Marie Curie, Al-Andalus y Escritor Alfonso Grosso. En total, nueve aulas más para esta modalidad sin la que no se entiende la enseñanza en el siglo XXI.