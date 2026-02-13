Las víctimas del Dioni de Pino Montano: "En unos días llegará otro impago y deberemos más de 10.000 euros"

Los vecinos de Pino Montano afectados por la presunta estafa del administrador de fincas siguen recopilando información y tratando de asesorarse sobre cómo hacer frente a los impagos que el banco les reclama. A medida que van preguntando e indagando, aparecen más comunidades afectadas por este caso, que tanto recuerda al del Dioni, aquel vigilante de seguridad que se fugó con el dinero del furgón blindado. Este administrador, José Manuel Moreno Lucas-Viedma, habría pedido préstamos a nombre de las comunidades que gestionaba y huido después con el dinero, en lo que podría ser una estafa millonaria.

El Dioni de Pino Montano permanece en paradero desconocido, no atiende al teléfono ni responde a los mensajes, y en las oficinas de su empresa, Lucas&Viedma, no hay nadie. En la que tenía en las torres de Nuevo Torneo alguien ha roto la cristalera y está cerrada. En otra que tiene en Tomares, ayer se colocó un cartel que dice lo siguiente: "Se comunica que esta oficina permanecerá cerrada por enfermedad del propietario". Además de la administración de fincas, el sospechoso también tenía negocios inmobiliarios, que por el momento también parecen interrumpidos.

Una de las comunidades afectadas es la de Mayorales, 3, varios de cuyos vecinos atendieron ayer a este periódico en la puerta del bloque. "En concreto en esta comunidad pidió un crédito para una reforma, pero ese dinero nunca nos llegó. Fue por un importe de 192.000 euros". Pidió el crédito a una entidad bancaria y traspasó el dinero después a una cuenta de otro banco, y de ahí a otra cuenta suya. "Nosotros no sabíamos nada. La obra del bloque se hizo sólo parcialmente. Ahora están llegando los impagos, que superan los dos mil euros cada mes. Ya acumulamos unos 8.500 euros de deuda. El próximo día 25, que está aquí ya, llegará otro y superaremos los 10.000 euros", explicó Fernando Gómez, que asumió la noche del miércoles la presidencia de la comunidad, porque le tocaba por turno.

El presidente anterior, Sergio Poch, fue el encargado de presentar una denuncia por la presunta estafa. La interpuso la mañana del miércoles, su último día en el cargo, en la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Macarena. En ella, relata que el administrador abrió una cuenta en una entidad bancaria a nombre de la comunidad sin el consentimiento de la misma. A continuación, solicitó un préstamo para la comunidad, que recibió una carta de impago de la luz y otra de una empresa de cobro del citado banco, solicitándole que se abone la deuda de 8.584,20 euros de cuatro cuotas pendientes que tienen desde el mes de octubre.

El denunciante también manifiesta que hay una serie de movimientos en las cuentas de la comunidad, que desconoce su procedencia y están realizados por el administrador. En la denuncia consta que hay más de seis comunidades afectadas, un número que al día siguiente ya se ha elevado hasta las 13. Son varios los bloques de calles como Mayorales, Zurcidoras, Jornaleros, Carroceros, Almazareros o Mar Tirreno, entre otras, todas ellas en Pino Montano. A ellos hay que unirle otras comunidades de la calle Avellana, en la Macarena, y de la calle Nescania, en Juan XXIII. No se descarta que haya casos en Zahara de los Atunes, donde Lucas-Viedma también administra varias comunidades.

Una de las afectadas de Mayorales, 3 es María Balastegui. "Nos hemos dado cuenta claramente de la situación, estábamos muy desorientados y no nos lo creíamos, porque es una persona ha hecho bien su trabajo durante muchos años. Empezamos a ver algunos comentarios en foros de Pino Montano, nos enteramos por otras comunidades, y ahora somos conscientes de todo. Estamos intentando solucionar el problema, hemos contratado a un abogado y a otro administrados, y estamos siguiendo sus pasos para intentar llegar a buen puerto", dice esta joven.

En el caso de la calle Jornaleros, el préstamo lo pidió en el año 2023 para la instalación de un ascensor. Los vecinos de este bloque estaban muy afectados, porque son en su mayoría personas mayores y una de sus ilusiones era la de tener un ascensor que les facilitara la vida en los años que le quedan. "Ya será difícil que podamos colocar un ascensor, para empezar porque tenemos que hacer frente a estos impagos", comentaban este miércoles algunos de los perjudicados. En este edificio, llegó a pedir la subvención de la Junta para el ascensor, pero luego no completó el proceso, probablemente para que no se descubriera la estafa del crédito que pidió sin la autorización de la comunidad.

Algunos de los damnificados comentan que llevaban más de diez años trabajando con Lucas-Viedma y nunca tuvieron ningún problema. Sí saben que hace un año se separó de su mujer y se casó con otra mujer, que regenta un negocio de estética en el Aljarafe. No saben si esta situación personal ha influido de alguna forma en la conducta del administrador, pero las fechas cuadran, pues pidió el crédito en el mes de junio y dejó de pagar en octubre. "Ese está ya en Venezuela, a ver cuánto tardan en cogerlo. Le hemos pagado el divorcio, la boda y la luna de miel", dice uno de los afectados. El viaje de novios fue en África. "Venía siempre muy bien vestido, con traje y gemelos. Parecía un capataz. Y era muy educado", apunta otro.

En los últimos días, ha ido desapareciendo información sobre el administrador en las redes sociales y se han borrado muchos de sus perfiles en redes como instagram, aunque es posible todavía ver la actividad de la empresa. Este periódico intentó contactar con varios trabajadores, pero todos tienen los teléfonos apagados o con las llamadas restringidas. Si se introduce el nombre de José Manuel Moreno Lucas-Viedma en los buscadores, aparecen noticias relacionadas con un premio que recibió el pasado mes de octubre en la provincia de Málaga. Se trata del premio Andalucía Excelente, otorgado por un medio de comunicación malagueño.

En una entrevista a raíz de este galardón, el Dioni de Pino Montano destacaba que el premio suponía "el reconocimiento a 23 años de trabajo en el sector inmobiliario". Destacaba su "trato cercano" y las "soluciones adaptadas y muy medidas para cada cliente", y apuntaba que el "seguir creciendo paso a paso, pero sin pausa" como su principal objetivo en el futuro. "2025 ha sido un año de fuerte crecimiento, tanto en incremento de plantilla como en nuevas oficinas. Tenemos previsto seguir creciendo fuera de la capital de Andalucía y abarcar otros sectores en otras provincias", sostenía.

Ahora, las comunidades que administraba están revisando con lupa sus cuentas, y contratando ya a nuevos administradores, bloqueando las cuentas y restringiendo el acceso a las mismas a Lucas Viedma, ante la sospecha de que pueda llevarse el dinero de ellas.