Carlos Colón: "Sevilla ha evolucionado más como un enorme poblacho que como una gran ciudad"

Opinar es una actividad que exige oficio y conlleva riesgos. Más de 26 años de cita diaria con los lectores de Diario de Sevilla son una experiencia única. Requiere disciplina, orden, método y un estilo personal que supone un burladero para sortear presiones y evitar aduladores. Carlos Colón Perales es consejero editorial del Grupo Joly, articulista de primera referencia en Diario de Sevilla, crítico de cine, guionista, autor de numerosos libros sobre cine, Sevilla y la Semana Santa. Pero, sobre todo, atesora la cualidad más importante en quien se expone a diario al juicio de los lectores: una capacidad de observación y de argumentación muy sólidas, basadas en una educación en valores y en una cultura adquirida con el estudio. La conversación resulta una delicia, un soplo de aire fresco en los tiempos que corren. Tiene lugar en los salones del Real Círculo de Labradores, un remanso de paz de evocaciones londinenses en el corazón de una Sevilla invadida por el turismo.

Hablamos de la degradación de la política nacional y de la importancia de contar con un bipartidismo robusto, de la Sevilla posterior a la Exposición Universal y la mentalidad indolente de los sevillanos, del carácter de los pueblos del Sur y la influencia determinante del clima, de la preocupante evolución de la Semana Santa, de la figura de su padre, don Antonio Colón Vallecillo (1921-2014); de los recuerdos de sus charlas sobre Sevilla con la hija de Chaves Nogales, de los derribos de edificios de la ciudad que hoy tanto se echan de menos, de los treinta años que hace que pronunció el Pregón de los pregones en el Teatro de la Maestranza...

Se aprecia el paso del tiempo a través de los ventanales del Círculo, una suerte de observatorio de la calle Sierpes, al igual que la columna diaria de Colón (La ciudad y los días) lo es de la sociedad en general y del momento que nos tocado vivir en particular.