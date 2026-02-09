Llora el dios de la lluvia desconsoladamente sobre la Bética, los desalojos se multiplican y una gran parte de la ciudadanía duerme con un solo ojo temiéndose que lo peor esté por llegar. Catástrofe sin precedentes, pero la vida continúa, nunca se detiene por muchos que se bajen en la parada más cercana. Y en este estado de sufrimiento, amanece un lunes de importancia en la Sevilla taurina. Es día de carteles y por partida doble. A mediodía, en el Salón de Carteles, el rito anual de la presentación del que la Maestranza saca desde que hace lustros se le ocurriera a Juan María Maestre la idea de que el cuerpo nobiliario ilustrase la temporada con un cartel de firma reconocida. La verdad es que no siempre eran reconocibles las bondades de la firma de turno y hoy a ver cómo es la cosa. Luego, ya de noche, la nueva empresa dará a conocer las combinaciones de toros y toreros y esto no será como siempre sino a guisa de como se hace en Madrid, con una gala multitudinaria. Lunes de carteles en el corazón del drama.