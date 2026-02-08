Alimentarse con sentido común

Una alimentación saludable empieza en la lista de la compra. La cesta que llenamos cuando compramos alimentos determina, en gran medida, qué vamos a comer, cómo vamos a comer y qué nutrientes recibirá nuestro organismo de forma continuada. No se trata de eliminar alimentos, sino de priorizar, combinar y mantener una estructura coherente que permita una alimentación variada y suficiente para cubrir nuestras necesidades y contribuir a nuestra salud. En nuestra cesta tenemos que incluir alimentos que aporten todos los nutrientes esenciales de forma regular y esto se lleva a cabo respetando la proporción adecuada entre grupos de alimentos. No se basa en modas, sino en sentido común.

Los pilares de una buena lista de la compra saludable son sencillos y fáciles de utilizar. En primer lugar, hay que empezar por las verduras y hortalizas que deben ocupar la mayor parte de la cesta. Son la base diaria de una alimentación saludable por su aporte de fibra, vitaminas y minerales. Las frutas deben tener una presencia diaria y variada. Aportan energía natural, antioxidantes y micronutrientes clave. Las proteínas de calidad son también un ingrediente esencial de nuestra cesta y para ello hay que combinar carnes, pescados, huevos, legumbres, frutos secos y lácteos. Los cereales y alimentos energéticos como el pan, el arroz, la pasta, la patata o la avena, en cantidades adaptadas al nivel de actividad física. Finalmente, las grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra deben ser la grasa principal de la cesta, junto con frutos secos y aceitunas, en cantidades moderadas.

No olvidar que el agua debe ocupar un lugar central y prioritario en una compra equilibrada. Garantizar la presencia de agua suficiente y de calidad en la cesta de la compra favorece una correcta hidratación, regula funciones vitales y mejora el rendimiento físico y mental.

Llevar a cabo una compra de alimentos bien planificada y equilibrada no es un gasto, es una ‘inversión’ en salud, porque determina de forma directa qué se come en casa durante toda la semana. Elegir alimentos de calidad, variados y adecuados reduce el riesgo de enfermedades, mejora el bienestar diario y favorece el desarrollo y el rendimiento físico e intelectual. Comprar bien hoy significa cuidar la salud presente y proteger la salud futura de toda la familia.