Sólo el perro en su mente

Retrato fidedigno de lo que está pasando es el rapto desesperado de la mujer que se lanzó al río Turvilla para salvar a su perro. El perro se salvó por sus propios medios, pero cuando encontraron a la mujer aguas abajo había fallecido. Una hermosa lección de amor la de esta mujer de la malagueña Sayalonga y ejemplo de generosidad como muestra de cuanto viene sucediendo en la anegada Andalucía. Si ya de por sí sobrecogen los telediarios a lo largo de todo el año, las lecciones de compromiso que estamos viendo son incontables. Como suele suceder en cada suceso de calado parecido a éste, lo mejor del ser humano suele aflorar. A la historia pasarán estos días de riadas y miedo, predominarán las imágenes de Grazalema, ese encaje de la naturaleza que vive sin vivir en sí mientras las entrañas de la tierra aterrorizan a sus habitantes con espeluznantes rugidos de protesta ante una agresión insólita. Todo es pura pesadilla, pero la muerte de esa mujer que se lanzó a la muerte pensando sólo en su perro...