Si hay que jugar como un equipo chico...

Si no quieres caldo, dos tazas, de nuevo el Atlético de Madrid, esa bestia negra que el Betis encuentra en los colchoneros. Curiosamente, Diego Pablo Simeone arribó a dicho banquillo merced a un triunfo bético en el desaparecido estadio Vicente Calderón. Han pasado tres lustros de aquello y los enfrentamientos se cuentan por disgustos, demasiados aunque ninguno tan doloroso como el copero del reciente jueves.

Y esta tarde, nuevamente se encuentra el Betis con dicho obstáculo y está muy fresca en la memoria la debacle del jueves. Un desastre que ha desatado la mayor ola impopular en la figura de un entrenador que ha rozado lo milagroso a través de seis campañas memorables. Cierto es que un título y cinco participaciones europeas jalonan la estancia del chileno en Can Betis, algo que parece haber pasado al olvido tras el repóquer de la banda del Cholo hace nada.

Y, tras justificar la presencia de Adrián en la portería, Pellegrini soltó la perla de que para crecer no vale jugar como un equipo chico. Y ahí la interrogante, pues de siempre creímos que lo adecuado es jugar según el material humano con que cuentas a fin de ganar más veces que perder. Es desde la perspectiva de que el Betis, sin Isco, es un equipo bastante sobrevalorado y, sobre todo, demasiado vulnerable. Y si para competir con los grandes hay que salir con el cuchillo en la boca, pues se sale. Hoy, nuevamente el Atleti al otro lado del campo, a ver cómo se compite, a ver.