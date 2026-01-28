Asunción Álvarez: "El banco me ofreció ser directiva cuando estaba embarazada de mi segundo hijo hace 21 años"

Hablemos de banca, pero no de cifras gélidas, sino de experiencias, vivencias, percepciones y hasta recuerdos que aportan la calidez siempre necesaria, la perspectiva que humaniza y acerca. Recabamos el testimonio de una mujer que ha llegado lejos a base de esfuerzo y que cuenta con una privilegiada atalaya para conocer la realidad actual de Andalucía. La banca puede resultar fría, pero sin su actividad se cae uno de los pilares que sostienen la arquitectura de la sociedad del bienestar. Sin bancos no hay progreso ni crecimiento posibles por mucho que aparezca demonizada con frecuencia. El sector ha cambiado muchísimo en dos décadas: de la cartilla y la ventanilla de cristales blindados al cajero automático, del chque de papel y las colas en la oficina al bizum, y de la presencialidad obligada para muchas operaciones a la comodidad de usar la aplicación digital descargada en el teléfono móvil.

Asunción Álvarez Puerta (Madrid, 1969), es directora regional Sur del BBVA desde diciembre de 2022. Vive perfectamente integrada en Sevilla. En etapas anteriores estuvo en la Regional Noroeste al frente de los servicios de Banca de Empresas e Instituciones de Galicia, Asturias y Castilla y León. Conversamos en el Real Círculo de Labradores sobre su esfuerzo, la oportunidad y la confianza recibidas por la entidad bancaria en momentos claves de su vida, su conocimiento del sector andaluz, la evolución del negocio bancario en función de cada territorio, los cambios profundos en la relación entre el banco y el cliente, y el reto de atender con eficacia a la Tercera Edad.

Una tertulia pausada con esta alta directiva basta para comprobar su entusiasmo fundado por Andalucía, que asegura que vive un momento "muy positivo". Se basa en los datos del último Observatorio Regional de BBVA Research que augura un crecimiento de la economía andaluza con el turismo como uno de los grandes motores. Ella tiene claro que el empresariado andaluz está cada vez más profesionalizado y sigue mejores estrategias de expansión. "Nuestro papel es estar cerca, entender las particularidades de cada proyecto y contribuir a que ese crecimiento se traduzca en empleo, competitividad y bienestar para el conjunto de la sociedad". Vean el vídeo completo de una tertulia edificante.