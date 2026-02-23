Radar Betis semana 26: Así les fue a los cedidos del Betis este fin de semana

Un fin de semana más ha concluido en las competencias nacionales y Diario de Sevilla vuelve con su radar para seguir detectando el rendimiento que tienen los futbolistas cedidos por el Real Betis Balompié en sus respectivos equipos esta temporada. A día de hoy, dentro de la zona de control permanecen Guilherme Fernandes en el Real Valladolid, Gonzalo Petit en el Granada CF, Nobel Mendy en el Rayo Vallecano (aunque por poco tiempo, ya que está a punto de cumplir ese cupo de 25 partidos con los que la compra sería obligatoria), Iker Losada en el Levante y Mateo Flores en el Arouca portugués.

En el caso del meta portugués volvió a ser titular con el Valladolid (que cada jornada que pasa tiene peor pinta) y pudo hacer dos paradas de cuatro tiros que le realizaron. Eso sí, los otros dos fueron para dentro y supusieron el empate de su equipo ante el Real Sporting. Son ya cinco partidos consecutivos sin dejar la portería a cero.

Un sólido partido, pero al borde de la expulsión, tuvo Nobel Mendy precisamente ante el Betis en La Cartuja. Fue protagonista de un polémico penalti no señalado sobre el Cucho Hernández y se precipitó en una acción con Bakambu en la que vio la primera tarjeta amarilla. Al margen de ello realizó cinco despejes y salió vencedor en tres de los seis duelos que disputó, todos aéreos.

Nuevo partido con poco protagonismo para Gonzalo Petit con el Granada. Salió desde el inicio por segunda jornada consecutiva y realizó dos remates, yendo uno de ellos a portería. A nivel de aplicación defensiva fue interesante su encuentro, ya que tuvo cuatro duelos y ganó tres. Eso sí, no pudo contribuir a evitar una derrota del conjunto nazarí que lo sitúa tres puntos sólo por encima del descenso.

Iker Losada jugó siete minutos ante el FC Barcelona en los que no tuvo aportación alguna y Mateo Flores volvió a encadenar otro partido sin ser convocado. Ya son cuatro de forma consecutiva después de haber jugado 40 minutos repartidos en dos encuentros después de volver de la lesión.

