Impacto sobre la línea y cuatro minutos de revisión: así fue el penalti protestado por el Betis

Todavía estaba el Estadio de La Cartuja motivado por la vuelta del Cucho Hernández al terreno de juego cuando tuvo participación en una de las jugadas polémicas del partido a los pocos segundos de pisar el césped. Y es que el delantero colombiano comenzaba su salida del área rival en una jugada ofensiva cuando Nobel Mendy (que tenía cartulina amarilla desde la primera mitad) golpeaba con su rodilla en la zona de la tibia del jugador del Betis y este caía al suelo.

En primera instancia, Martínez Munuera pitaba falta en el borde del área a favor de los verdiblancos, pero el juego se iba a paralizar para la revisión del VAR. Era momento de que González Fuertes evaluase la jugada.

No pitó penalti para sorpresa y reclamo de La Cartuja

Después de casi cuatro minutos y medio de evaluación, finalmente el colegiado desde la sala VOR decidía no llamar a su compañero para que lo viera. A pesar de que en las imágenes se aprecia que el golpeo se produce justo sobre la línea del área, zona que también se encuentra en los límites de la zona de castigo.

Para mayor queja de los aficionados béticos, Nobel Mendy tenía ya cartulina amarilla, y todo apuntaba a que si señalaba la pena máxima, también debía recibir la segunda amonestación y, por tanto, que terminase el Rayo Vallecano el partir con un futbolista menos sobre el terreno de juego.