De fichaje ilusionante a suplente intrascendente: preocupación en el beticismo con su rendimiento

El Real Betis Balompié cosechó un empate en el partido de esta pasado sábado ante el Rayo Vallecano en un duelo en el que fue cambiando con el paso de los minutos y que precisaba de la intervención positiva de los futbolistas que entraban desde el banquillo para darle un aire nuevo a los suyos. Uno de los elegidos fue Rodrigo Riquelme. El madrileño pasó de puntillas por el partido, sin aportar nada positivo y, al menos, sin tener tampoco ninguna acción reprochable. Quizá eso es uno de los aspectos que más preocupan al aficionado del Betis, que es intrascendente en los momentos decisivos.

Además, es un futbolista al que cuando no le han salido las cosas, tanto su entrenador como en el club verdiblanco y también parte de la afición han solido echarle un cable. Las primeras semanas se aludía al tema de la adaptación (aunque ya lleva muchos años en LaLiga), pero esto se diluía rápido cuando compañeros incluso extranjeros daban el rendimiento más rápido que él. Otro de los factores que han estado mucho tiempo quitándolo del foco ha sido el de la posición en el terreno de juego. Pero su rendimiento ha sido exactamente el mismo cuando ha jugado de extremo zurdo, de extremo diestro o detrás del delantero.

Riquelme se lamenta del disparo que tuvo en el tiempo de prolongación, que se le fue muy arriba. / Eloy Alonso | Efe

Fue uno de los fichajes más ilusionantes del Betis en verano

A pesar de que llegaba con cierta irregularidad en el Atlético de Madrid, la realidad es que es un equipo con mucha más competencia que el Betis. Su buen rendimiento con el Girona y las categorías inferiores de la Selección Española también avalaban uno de los fichajes en los que más dinero se han invertido por parte de la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo. Un futbolista medianamente rápido, hábil con el balón, con mucha calidad técnica en el uno contra uno y, en ocasiones, un gran golpeo a portería.

Al fin y al cabo, ya casi comienza el mes de marzo y las cifras de Rodrigo Riquelme son escalofriantes. Cero goles y una asistencia en LaLiga. De hecho, no marca en la competición nacional desde el 4 de mayo de 2024 (pronto se cumplirán dos años si no lo soluciona) en un partido del Atlético de Madrid ante el Mallorca en Son Moix que supuso los tres puntos para los colchoneros. En Copa del Rey ha marcado cinco goles pero ante Torrent y Palma del Río, nada ante Murcia, Elche y Atleti. En Europa League lleva un gol.

Riquelme celebra su gol ante el Torrent. / Manuel Bruque / Efe

El el Betis lo protegen pero necesitan su rendimiento ya

"Respecto a Riquelme, al final la misma reflexión. Valentín parece que lleva cien partidos en Europa. A cada persona le cuesta. Hay que tener paciencia. Está el compromiso y el valor humano siempre presente", decía Manu Fajardo en la presentación este pasado 3 de febrero decía Álvaro Fidalgo.