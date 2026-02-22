El audio del VAR en el Betis-Rayo: “Host**, ¿está dentro o está fuera?”

El partido del Real Betis Balompié ante el Rayo Vallecano quedó claramente marcado por la polémica que hubo en ambas áreas, que pudo suponer dos penaltis y dos expulsiones, una para cada uno de los equipos. Muy protestada fue en La Cartuja la acción sobre Cucho Hernández, en la que ni siquiera Martínez Munuera acudió a la pantalla a ver la situación. Y también ocurrió lo propio desde el banquillo del conjunto madrileño, que entendía que debía ser cartulina roja para Valentín Gómez y penalti en la acción que se está revisando en esta pieza.

La RFEF publicó en la noche de este pasado sábado el audio en el que se apreciaba la acción de revisión en área bética, donde al margen de las decisiones tomadas, lo llamativo es la complejidad que supuso aquella acción para el árbitro de campo, que no supo en ningún momento si pitar penalti o no debido a que no conseguía tener un tiro de cámara apropiado y terminó manteniendo su criterio sobre el césped.

Indecisión hasta el último momento y la honradez de Isi

El colegiado del partido, tal y como se puede observar en el vídeo proporcionado por la RFEF, no sabe si el pie del defensor bético está dentro o fuera del área incluso en el momento en el que abandona la pantalla de revisión. Lo que sí tuvo claro en todo momento es que no era tarjeta roja, que era el objeto por el que había sido llamado por González Fuertes al monitor y es lo que confirmó y ratificó en el campo. Muchos analistas arbitrales entienden que actuó de forma correcta, ya que si no podía dilucidar con claridad qué es lo que ocurría en la pantalla, lo normal es mantener la decisión que había tomado e interpretado sobre el césped de La Cartuja.

Llamó mucho la atención, porque no es lo normal en el mundo del fútbol en los tiempos que corren, las palabras de Isi Palazón hacia el colegiado que reveló el propio Diego Llorente en la zona flash tras el partido y ratificó el jugador de la franja: "Quiero felicitar a Isi, le ha dicho al árbitro que era acción de juego, que Valentín llega antes y de la propia inercia del movimiento de la pierna contacta con el otro jugador. Esto corta el ritmo de fútbol Que era amarilla y ahí se queda. Le hace un flaco favor al ritmo del futbol el VAR ha venido a ayudar y a veces no es claro ni manifiesto lo que se revisa, al árbitro le vuelven loco. No sé por qué le llama al VAR y vuelven a interrumpir el juego por segunda vez tras la del inicio de la segunda parte".

Diego Llorente en el encuentro entre el Betis y el Rayo Vallecano. / Antonio Pizarro

El enfado bético, la otra jugada calcada en el partido

Con la publicación del audio en redes sociales, muchos aficionados del Betis han explotado en su enfado debido a que no saben qué es lo que se habló y se analizó por parte del VAR en la jugada cometida de Mendy sobre el Cucho en el inicio de la primera mitad, puesto que como no fue llamado al monitor, no se publica absolutamente nada.

Ahí queda una de las grandes dudas del beticismo. ¿Por qué en esa acción sí se llama a la pantalla y en la del área contraria no? Además, la situación podría haber supuesto un vuelco rotundo al partido, ya que pudo suponer la segunda tarjeta amarilla para Nobel Mendy por cometer una pena máxima, la cual pudo ser aprovechada por los heliopolitanos para lograr un tanto definitivo.