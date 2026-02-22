De la frustración del ganador Antony al riesgo de Valentín Gómez

Antony se tapa la cara con su camiseta al finalizar el partido.

Parón en la rutilante trayectoria de los béticos en las últimas semanas con un empate contra el Rayo Vallecano que provocó la frustración de todos los suyos, personificada en la escena final de Antony. Pellegrini se quejaría posteriormente de la intervención del VAR en las dos jugadas polémicas del partido

Antony | ¿Estaba llorando al final? Tuvo dos opciones muy claras

Antony se abraza con Batalla al finalizar el encuentro. / Antonio Pizarro

Cabe preguntarse por la razón de la frustración final del paulista cuando era consolado por Fajardo y Alexis mientras aparentaba que lloraba desconsolado por el empate. La frustración era grande, está claro, y Antony tal vez recordara el gol que le sacó Batalla en el tiempo de prolongación cuando estaba absolutamente solo y también el del primer periodo.

Pablo Fornals | Debía estar cansado para que Pellegrini lo sacara

Fornals se retira del campo tras ser sustituido ante el Rayo. / Antonio Pizarro

Ya debía estar fatigado el castellonense para que Pellegrini adoptara la decisión en el minuto 60 de sacarlo del juego. El chileno, como todo el Betis, lo echaría de menos después con total seguridad, ya que le da muchísimas cosas al equipo y éste se resentió de forma evidente.

Fidalgo | Hasta que le duró la gasolina fue otro buen ‘jugón’

Fidalgo conduce el balón ante la presión de Óscar Valentín. / Antonio Pizarro

El asturiano es otro jugón que se ha añadido a la amplia nómina que posee Pellegrini en el Betis. En la primera parte era siempre el tercer hombre en el centro del campo que creaba superioridad para los verdiblancos. Se ofrece y toca con calidad. Después desapareció y con él también el Betis.

Valentín Gómez | Se salvó de un castigo mayor en su exceso

Valentín Gómez se dirige a Martínez Munuera junto a Lejeune y Óscar Valentín en la jugada que fue revisada por el VAR. / Raul Caro | Efe

Afortunadamente para el Betis, Martínez Munuera no debía tener su conciencia muy tranquila tras la jugada protagonizada por Mendy con el Cucho, que se pudo saldar con segunda amarilla y expulsión también, porque la entrada de Valentín Gómez fue desafortunada y clarísima.