Pellegrini tranquiliza sobre Antony: "Fue más por la emoción de haber perdido esa oportunidad"

Manuel Pellegrini realizó una valoración del empate del Betis ante el Rayo Vallecano en el que se mostró enfadado por los dos parones del VAR en dos acciones que ninguno de los dos equipos reclamó. También tranquilizó sobre el estado físico de Antony y su imagen al final del encuentro, además habló del estado físico de Bakambu y Aitor Ruibal.

Valoración

"Fue un partido bastante parejo en el que nos pusimos en ventaja y en Rayo en la única que tuvo la pudo convertir. En el segundo tiempo vienen esas acciones que son más que entrañas en unas acciones que ningún equipo reclama. Los últimos minutos fueron nuestros y tuvimos una ocasión para marcar"

Antony

"No, el pubis lo va a seguir teniendo, no es algo que le molesta en el partido. Los estamos cuidando, en términos generales fue más por la emoción de haber perdido esa oportunidad.

Bakambu y Aitor Ruibal

"Desgraciadamente Bakambu tuvo un golpe fuerte y pidió el cambio, pero no podía correr. Cucho no creo que estaba 45 minutos, pero se esforzó. Aitor Ruibal también tuvo una pequeña contractura que le molesta. La verdad que es difícil dar un diagnóstico, lo de Bakambu creo que en un par de días se soluciona. Lo de Aitor vamos a tenerlo que ver más con el doctor"

Para Íñigo Pérez el Rayo perdió dos puntos

"A ver en los 90 minutos no me acuerdo ni una atajada de Álvaro Valles. Cada uno tiene su visión de ver el fútbol"

Actuación del VAR

El VAR intervino muy mal, porque ninguno de los dos equipos reclamo ninguna falta. No se puede demorar siete o ocho minutos para saber si hay una uña dentro del área o fuera, el VAR tiene que interpretar en cosas importantes. En ninguna de las dos aéreas reclamó.

Afición del Betis y el empuje

La pasión de la hinchada del Betis, está detrás de nosotros. Se hace grande en un momento importante, estamos peleando en Europa y ojalá que sumemos el mayor de los puntos posibles antes de reinsertanos en la Europa League.

Las dos jugadas polémicas

"No te visto ninguna de las dos acciones y ninguna me intereso. Fue una intervención del VAR que fue por exceso de emoción"

El derbi

"El partido más importante es el siguiente. Sabemos lo transcendental que es el derbi. Va a ser una semana especial donde vamos a intentar buscar tres puntos que por ser un derbi valen seis. Ojalá que le dedicamos un triunfo a la hinchada"