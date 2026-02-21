Diego Llorente: "Quiero felicitar a Isi, le ha dicho al árbitro que era acción de juego"

Diego Llorente analizó el empate del Betis ante el Rayo Vallecano y las jugadas polémicas tanto la primera con un posible penalti a favor del Betis como en los últimos minutos donde los de Iñigo Pérez pidieron penalti de Valentín Gómez.

Felicitación a Isi por su honestidad en el penalti y crítica al árbitro

"Quiero felicitar a Isi, le ha dicho al árbitro que era acción de juego, que Valentín llega antes y de la propia inercia del movimiento de la pierna contacta con el otro jugador. Esto corta el ritmo de fútbol Que era amarilla y ahí se queda. Le hace un flaco favor al ritmo del futbol el VAR ha venido a ayudar y a veces no es claro ni manifiesto lo que se revisa, al árbitro le vuelven loco. No sé por qué le llama al VAR y vuelven a interrumpir el juego por segunda vez tras la del inicio de la segunda parte.

"Isi le decía que había que reanudar el juego porque había visto cómo llegaba primero Valentín y con la propia chocaba con el otro jugador. Lo ha visto claro el árbitro y no entiendo por qué lo llama el VAR cuando ya se había interrumpido el partido cinco minutos al comienzo de la segunda parte. Tendrán que corregir ellos también cosas."

Valoración del partido y el derbi

"Estamos en un punto de la temporada en la que todos nos jugamos algo, el derbi es especial y cada punto no se regala, lo hemos visto con el Rayo, aunque es muy importante para la gente y algo más que tres puntos".

El penalti que se revisió a favor del Betis

"Opino lo mismo. Si no hay cámaras claras para verlo, el VAR no lo tiene que llamar ni parar cinco minutos el partido porque esto corta totalmente el ritmo del fútbol".