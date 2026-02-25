Isaac Romero: "Queremos la semana para trabajar y no pensar"

Los días van pasando y el derbi se va haciendo más grande en el campo de visión de los futbolistas del Sevilla. El grupo ha decidido preparar bien y en la intimidad el partido y en eso ha profundizado Isaac Romero después del entrenamiento de este miércoles, en horario vespertino, con los cinco sentidos ya puestos en el Betis.

El delantero, que ha perdido su sitio en el once titular con la llegada de Maupay, asegura que no pierde la calma, sabe que se trata de una semana y un partido especiales y también tiene presente que se equivocó en el duelo de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán, en el que fue expulsado.

Sin embargo, todo fluye en el Sevilla -o quiere fluir- desde la tranquilidad y el sosiego y también con el respaldo del triunfo ante el Getafe. "Esa victoria es un plus motivador para nosotros de cara a afrontar esta semana especial con más ganas que nunca", recordaba el lebrijano, que explicaba la decisión de no realizar el tradicional entrenamiento abierto al público precisamente para mantener la tranquilidad y no da carácter de extraordinaria a la cita y a la semana. “Tenemos que trabajarla bien. Estos años atrás se ha hecho, pero lo hemos decidido y queremos aprovechar para entrenar y para trabajar cosas que nos hagan falta de cara al partido y para estar tranquilos. Hemos decidido que tenemos que vivir esta semana como otra cualquiera para no estar pensando cosas", insistía el delantero. "Ya llevo un par de años, ahora vivo más tranquilo estos partidos. Es mejor para nosotros no pensar tanto en eso. Tenemos que estar tranquilos y hacer más piña que nunca. Poco a poco nos iremos despegando de la parte baja de la tabla, como esta semana, que todo salió bien”, agregaba.

Un ejemplo de lo peligroso que puede ser la sobreexcitación en estos partidos, ya que duró pocos minutos en el campo. “Se viven con un extra de motivación. Me tocó entrar desde el banquillo y quizá entré con más energía de la cuenta. Eso pasa en esos partidos".

Isaac lleva bien la suplencia y espera su momento ahora que Almeya confía en Maupay y en Akor Adams. “Estoy muy bien. Estoy trabajando muy bien para cuando se me dé la oportunidad poder entrar y ayudar. Es una decisión del míster, él es el que tiene que decidir, pero estoy muy tranquilo, trabajando y preparado para cuando me toque”.

No hay favoritos. "En un derbi no hay favoritos, Ellos están por arriba, pero estos partidos se viven de otra manera. Hay que esperar que llegue el partido porque suelen pasar muchas cosas y no se sabe quién se puede llevar la victoria".

Qué tipo de partido espera. “Lo iremos trabajanmdo durante la semana, seguiremos haciendo nuestro juego, no sé si el míster cambiará algo, pero nosotros confiamos en nuestro juego”.

El acierto de cara a portería y sus críticas. "Estamos entrenando duro de cara a portería, mejorando día a día. Tiene que haber criticas. Ahora me ha tocado a mí. La gente puede pensar a su manera. Yo estoy trabajando para ayudar al equipo".