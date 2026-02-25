El interés del Chelsea empuja al Sevilla a cerrar el fichaje de Patrik Mercado para la próxima campaña

El Sevilla FC, aunque ya tenía un acuerdo con el jugador y con su club para el fichaje del ecuatoriano Patrik Mercado, se ha visto empujado a acelerar la maquinaria y a dejar firmado todo el papeleo con los dirigentes del Independiente del Valle ante el interés creciente de clubes de la Premier League de la entidad además del Chelsea, aunque otros como el Brighton también se han dirigido al club que tiene su sede en Quito.

Fabrizio Romano, el reputado gurú de los traspasos en Europa, le daba la preoficialidad al asunto en la noche de este martes publicando en su cuenta que el Sevilla pagará 6 millones de euros por el jugador. O se ha comprometido al pago a partir de la próxima campaña, aunque no se sabe con qué titularidad, si bien es precipitado pensar que la compra-venta tan anunciada del club ya esté formalizada por entonces.

En cualquier caso, los documentos entre Sevilla, Independiente del Valle y los agentes del jugador ya parece que se están intercambiando para las firmas. Mercado seguirá jugando en Ecuador y no será hasta después del Mundial cuando se incorpore a la disciplina sevillista. En Nervión, además, están cubiertas todas las plazas de extracomunitario con la presencia de Alexis Sánchez, Marcao y Suazo. El primero se supone que no continuará la próxima temporada y Marcao está cerca de obtener la doble nacionalidad.

Patrik Mercado, de 23 años, es un centrocampista ofensivo que ha destacado en Ecuador convirtiéndose en el mejor jugador del país en 2025. Es internacional absoluto y estará en el Mundial, pues ya es un fijo tras dar el salto a la selección mayor. Cumple un perfil del que el Sevilla no dispone, pues tiene dotes y personalidad para distribuir el juego y ser ese organizador ofensivo que se reclama en el equipo hispalense. La duda es si se adaptará bien a la exigencia del fútbol europeo, aunque todos los analistas futbolísticos coinciden en que lo tiene todo para triunfar en cuanto dé el salto. De hecho, que el Chelsea se haya querido anticipar es una muestra del nivel del jugador, aunque el objetivo de los blues era cederlo y ver la evolución en Europa.

En este caso, el conocimiento de Antonio Cordón del fútbol ecuatoriano (recordemos que trabajó para su federación) ha sido clave. Sería por tanto otro refuerzo más cerrado para la próxima temporada junto al getafense Juan Iglesias, del que se habla que se ha comprometido ya con el Sevilla.