El Betis, con más opciones de ir a Champions siendo quinto: así esta la clasificación

Al margen de la posibilidad de ganar un título, un sueño que aún es objetivamente posible para el Betis por muy difícil que parezca en estos momentos, otra de las aspiraciones más ilusionantes que le quedan en este curso al combinado verdiblanco es la de clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League. Un logro que al margen del salto competitivo y deportivo que supondría, sería un impulso tremendo a nivel de ingresos para el proyecto heliopolitano, que a nivel de cifras económicas lleva varios años estancado.

Conseguirlo vía liga (en lo que a conseguir el cuarto puesto se refiere) es una opción que todavía sigue muy viva y que nadie debe descartar, puesto que el propio Manuel Pellegrini "mientras las matemáticas lo permitan" no lo hace. Pero lo que se está poniendo cada vez con mejor color es la oportunidad de conseguirlo a través de la opción "rendimiento europeo". Y es que, como ya sabrán la mayoría de los lectores, según el rendimiento de los equipos españoles y europeos en las competiciones continentales, España podría obtener una plaza extra para la Liga de Campeones.

Italia se cae y Alemania pierde un efectivo

Esta jornada de UEFA Champions League ha sido redonda para los intereses del conjunto verdiblanco (que ahora mismo es quinto en LaLiga y que sería el equipo que conseguiría la plaza si LaLiga lo acaba logrando).

La primera buena noticia llegaba en Madrid, ya que el Atleti se imponía al Brujas y conseguía pasar a los octavos de final. Algo que no consiguió efectuar el Inter, derrotado por el Bodo/Glimt, asestando así un golpe crítico a Italia con su eliminación. El Real Madrid hizo su trabajo ante el Benfica. Todo apunta a que el rival directo será Alemania, que el martes consiguió meter al Bayer Leverkusen en la siguiente ronda. Eso sí, en la jornada de este miércoles ha sufrido una durísima pérdida, la del Dortmund ante Atalanta, puesto que también pierde un enorme efectivo de cara al futuro. Por todo ello, ahora mismo las opciones de que España pueda tener una plaza extra más han crecido con creces.

Manuel Pellegrini, durante una rueda de prensa previa a un partido de la Europa League de esta temporada. / Julio Muñoz / Efe

Todavía quedan partidos esta semana

La jornada de jueves será intensa para el Betis. Primero porque tendrá que estar atento a la eliminatoria entre Panathinaikos y Viktoria Plzen, ya que de ahí saldrá uno de los posibles rivales en octavos en el sorteo del viernes (el otro, salvo hecatombe, será el Nottingham Forest).

Pero también por esos rivales que podrían afectar a la clasificación por esa plaza de Champions. Sttutgart se lleva el foco, siendo equipo alemán y que convendría que se eliminase. Por otro lado, es fundamental que el Celta gane y pase.