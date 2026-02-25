Horario y dónde ver el sorteo de octavos de final de la UEFA Europa League: el Betis conoce su rival

El Real Betis Balompié tendrá este viernes una mañana bastante ajetreada en la ciudad deportiva Luis del Sol, y lejos de ella, en Nyon, Suiza. Y es que los de Manuel Pellegrini tendrán el último entrenamiento a puerta cerrada para preparar el derbi del domingo ante el Sevilla FC, ya que el del sábado será a puertas abiertas para todos los aficionados y tácticamente, como es lógico, no trabajará demasiado.

A las 12:30 horas de este 27 de febrero el propio entrenador chileno atenderá a los medios de comunicación para hablar de ese partido clave. Y unos minutos después, se vivirá el sorteo de octavos de final de la UEFA Europa League en la que el conjunto verdiblanco no sólo conocerá a su rival en esta ronda, sino que también sabrá el lado del cuadro por el que irá y también el resto de posibles rivales que tendría hasta la hipotética final.

Imagen del trofeo en el sorteo celebrado hoy en Nyon. / UEFA

Horario y dónde ver por TV en directo el sorteo de octavos de final de la Europa League

El sorteo de los octavos de final de la Europa League, y también de las rondas posteriores y el cuadro definitivo del torneo será el próximo viernes 27 de febrero a partir de las 13:00 horas (horario español). El sorteo se retransmitirá en directo en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Europa League. Además, en también se podrá seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este emparejamiento.

El cuadro de la UEFA Europa League

¿Cómo funcionará el sorteo?

"Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas de cabezas de serie (clubes en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8). Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortean en una de las dos posiciones de los octavos de final contra los ganadores correspondientes de las eliminatorias de los play-offs, cuya posición se determina mediante el sorteo de los play-offs eliminatorios. Se preparan cuatro bombos para el sorteo, y las bolas con los nombres de cada pareja de equipos cabezas de serie se colocan en los bombos correspondientes según la clasificación de la fase liga. El sorteo asignará el lado del cuadro a todos los equipos cabezas de serie, comenzando por los equipos clasificados en los puestos 7/8 y terminando por los equipos 1/2", expone la UEFA.

"Se sacará una bola del bombo que contiene los dos equipos clasificados pertinentes (es decir, los equipos clasificados en los puestos 7 y 8) y se abrirá para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este cuenco se colocará en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extraerá y mostrará el otro equipo clasificado del emparejamiento y se le asignará el lugar reservado correspondiente en el lado naranja del cuadro. Se seguirá el mismo procedimiento con los equipos clasificados restantes", antes de definir el resto del cuadro con las demás eliminatorias.

Las fechas de la competición a partir de este momento son las siguientes: