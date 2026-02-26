Así está el valor de plantillas de Sevilla y Betis para el derbi: casi 100 millones de diferencia

Con el Gran Derbi a escasos tres días de celebrarse, las comparativas entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club no dejan de sucederse. Los verdiblancos son quintos en LaLiga con 42 puntos gracias a once victorias, nueve empates y únicamente cinco derrotas en su haber, mientras que el cuadro nervionense ocupa la decimosegunda posición empatado a 29 puntos con el Getafe, con ocho partidos ganados, cinco que terminaron en tablas y doce perdidos. Las diferencias entre ambos equipos quedan patentes en distintos aspectos, siendo uno de los más llamativos el valor de las dos plantillas que dirigen Manuel Pellegrini y Matías Almeyda.

Según la web especializada Transfermarkt, el valor de los jugadores del Real Betis suma un total de 228,30 millones de euros, mientras que el del Sevilla FC es de 131,85, lo que supone una diferencia de 96,45 a favor del cuadro heliopolitano. Antony se consagra como el futbolista más valioso de ambas plantillas, con un valor de 30 millones de euros, seguido por tres jugadores béticos cuyo valor es de 20 'kilos': Natan, Ez Abde y Sergi Altimira. La quinta posición también es para uno de los pupilos de Pellegrini, siendo Cucho Hernández el encargado de ocupara con sus 18 millones de valor.

/ E.P.

El primer jugador del Sevilla Fútbol Club aparece en los 15 millones, empatando en este precio Juanlu Sánchez y Giovanni Lo Celso. Cinco futbolistas se encuentran en la horquilla de los 12 millones de euros, dos del Real Betis Balompié y tres del combinado nervionense: Sofyan Amrabat y Valentín Gómez por la parte verdiblanca y Ruben Vargas, Lucien Agoumé y José Ángel Carmona en clave sevillista. Sorprende ver quiénes completan la clasificación por encima de los 10 millones: Batista Mendy en Nervión y Pablo García en Heliópolis. El francés regresará al Trabzonspor cuando finalice su período de cesión, mientras que el de Alcosa es uno de los nombres propios de la plantilla que dirige Manuel Pellegrini por su falta de minutos de un tiempo a esta parte.

La parte baja de esta tabla de valores es para un Adrián San Miguel que se encuentra en los 400.000 euros, seguido precisamente por otro portero, aunque del eterno rival: Orjan Nyland y su valor de 900.000. Curiosamente, empatan en segunda posición por la cola dos centrales, uno de cada equipo: tanto Fede Gattoni como Marc Barta están en el millón de euros, seguidos por los sevillistas Adnan Januzaj y César Azpilicueta (1,20 millones). Tanguy Nianzou, Alexis Sánchez y Cédric Bakambu se encuentran en 1,4 'kilos', muy cerca del millón y medio que, según Transfermarkt, tienen de valor Chimy Ávila, Ricardo Rodríguez, Manu Bueno y Andrés Castrín.