Una semana de derbi como otra cualquiera

Matías Almeyda y su grupo de futbolistas saben lo que hacen. La decisión para esta semana de derbi es darle la mayor normalidad posible. El entrenador argentino sabe que la sobreexcitación es un enemigo peligroso en este tipo de partidos y, siendo el Sevilla el equipo más tarjeteado, que viene de acciones como la de Juanlu ante el Alavés o la de Isaac en el derbi de la primera vuelta, que le costaron la expulsión, lo mejor es rebajar la tensión interior y afrontar la semana como si fuera otra cualquiera.

El club, a instancias de los futbolistas, ha suspendido el entrenamiento a puertas abiertas que se había hecho habitual en los últimos años. No muchos. No es algo ni tradicional ni de siempre. Si acaso cuatro o cinco años, desde que lo rescató Caparrós en una de sus últimas etapas.

El equipo prefiere trabajar en la intimidad de la ciudad deportiva y sacar más provecho de las sesiones de entrenamiento. “Es una semana que tenemos que trabajarla bien. Estos años atrás se ha hecho, pero lo hemos decidido y queremos aprovechar para entrenar y para trabajar cosas que nos hagan falta de cara al partido y para estar tranquilos. Hemos decidido que tenemos que vivir esta semana como otra cualquiera para no estar pensando cosas”, insistía Isaac. En esto –está claro– la experiencia es un grado. “Ya llevo un par de años aquí y ahora vivo más tranquilo estos partidos. Es mejor para nosotros no pensar tanto en eso. Tenemos que estar tranquilos y hacer más piña que nunca. Poco a poco nos iremos despegando de la parte baja de la tabla, como esta semana, que todo salió bien”, agregaba.

Al igual que todos los encuentros, en función del rival y de otras cuestiones, tienen una estrategia concreta y un plan de partido, en el Sevilla también se han marcado un plan para la semana y éste reside en mantener la tranquilidad y tener lo más alejada posible la euforia y la excitación por el derbi. El objetivo es evitar situaciones como la que vivió Isaac en el 0-2 del derbi en el Sánchez-Pizjuán. Y el lebrijano lo reconocía en la rueda de prensa que ofreció en el día de ayer tras el entrenamiento. “Son partidos que viven con un extra de motivación. Me tocó entrar desde el banquillo y quizá entré con más energía de la cuenta. Eso pasa en esos partidos y tenemos que evitarlo”, reconocía.

Con el capítulo protagonizado con Almeyda con Iosu Galech y su ejemplar sanción de siete partidos –cumplirá el segundo ante el Betis– se entiende en el Sevilla que ha llegado el momento de bajar las revoluciones, sin que ello signifique que la intensidad y las ganas de ganar no sean las mismas o mayores. Simplemente se trata de canalizar mejor esa energía.