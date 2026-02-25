¿Sabe el Sevilla lo que quiere hacer con su filial? (1-0)

La situación del Sevilla Atlético parece haber llegado ya a un punto de no retorno y claramente el foco está ya en el club, en la dirección deportiva y en el comité ejecutivo, que deben decidir qué quieren hacer con este filial que va irremisiblemente camino del descenso, lo cual no debe ser una tragedia, pero, claro, si se tienen las cosas claras y se sabe cuál es el objetivo de cara al futuro para el equipo. Está ya más que cantado que la decisión de darle la dirección a Luci Martín fue un fracaso absoluto que muestra la dejadez que reina. El onubense, que al amparo de la figura de Caparrós ha cumplido dos etapas nefastas en el Sevilla Atlético, ha mostrado una incapacidad manifiesta para sacar al equipo de la zona de descenso. Pero es que lo ha empeorado hasta límites insospechados. Suma 5 derrotas seguidas, 8 jornadas sin ganar, no ha marcado ni un solo gol en 2026 y es colista en solitario. En esta ocasión viajó el responsable de cantera, Agustín López, que pudo comprobar in situ el estado de impotencia y abatimiento en el que se encuentra el equipo.

En Cartagena, en un partido suspendido en su momento por la lluvia y ante un rival complicado –es cierto–, el filial vivió durante bastante tiempo de las paradas de Alberto Flores, que tuvo intervenciones muy meritorias. Pero el mejor escribiente hace un borrón y en una mala salida en una falta lateral, fue bloqueado por un rival dejando a Imanol Baz rematar con comodidad.

En ataque el equipo de Luci no existió y amparado en la inspiración de Nico Guillén, ni llegó a puerta. Sólo al final, un disparo de Alex Costa probó al meta local.