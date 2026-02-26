Natan: "Si salgo, quiero hacerlo dejando escrito mi nombre en el Betis; quiero salir con un título"

Natan de Souza ha sido uno de los nombres propios del mercado de invierno en el Betis en clave salidas. Y es que Diario de Sevilla avanzó en exclusiva que se está negociando la renovación del contrato del brasileño y que en las últimas horas de mercado el West Ham se lanzó de cabeza a por su fichaje. El combinado de La Palmera rechazo 36 millones de euros por él (3 en enero y 33 en verano). Hoy es pieza clave para Pellegrini y casi con total seguridad será titular en el derbi de este domingo ante el Sevilla FC, pero el mercado de verano siempre acecha y para muestra, la respuesta del sudamericano a una pregunta en la entrevista realizada por los compañeros de ESTADIO Deportivo.

Lo primero, sobre una posible salida en el próximo mercado: "Mi cabeza está centrada. Lo más importante es ganar el derbi y estar centrado en el próximo partido. Dejamos esto para mis representantes y el club. Estoy feliz y contento aquí. Si salgo, quiero salir con mi nombre escrito en el club". Y luego llegaba la pregunta relacionada con tocar plata: "Tengo muchas ganas. Para todo jugador, ganar un título con el equipo es muy especial. Y, con esta afición, va a ser bastante especial. Antes de irme del club, quiero salir con un título".

El Cucho bromea con Natan en un entrenamiento reciente con el grupo. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

Un gran momento personal para Natan

"Me siento muy bien. Estoy feliz aquí. Me siento en el mejor momento de mi carrera. Jugando me estoy sintiendo bien y quiero jugar siempre. Siempre hablo con el míster de que quiero jugar siempre. No necesito cambiar o descansar", comentaba el central.

Y ya, si se habla de la ciudad de Sevilla, poco hay que debatir: "Me encanta. Como soy de Brasil, me gusta el calor y el sol. En Sevilla es parecido. En invierno hace 24º o 25º. Es perfecto para mí. Entrar a la piscina. Hacer una barbacoa en casa tranquilo con los amigos. Me gusta mucho".

Manuel Pellegrini, durante una rueda de prensa. / M. C.

Pellegrini, un maestro para todo el vestuario

"El míster es un grande. Cada día aprendemos bastante con él. Es un gran entrenador. Estoy contento con su renovación y ojalá que pueda pasar mucho tiempo aquí con el Real Betis. Es un hombre que va a tener su historia en el club. Si él tiene ganas de trabajar siempre, se va a querer quedar más cuatro o cinco años trabajando con el Betis. Si depende de él, no va a salir".

Y terminaba con una pequeña broma sobre el premio recibido por el técnico hace unos días como el MVP del mes de febrero en los banquillos: "Ha dicho que va a pagar una cena y que este premio es para nosotros. Le felicito, que lo merece mucho".