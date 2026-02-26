Natan: "Si salgo, quiero hacerlo dejando escrito mi nombre en el Betis; quiero salir con un título"
El jugador brasileño ha reconocido que en el caso de marcharse de Heliópolis, antes quiere tocar plata con los de Pellegrini
Pablo Fornals reconoce lo del Sevilla: "Tienen que meter la pelotita donde es"
Natan de Souza ha sido uno de los nombres propios del mercado de invierno en el Betis en clave salidas. Y es que Diario de Sevilla avanzó en exclusiva que se está negociando la renovación del contrato del brasileño y que en las últimas horas de mercado el West Ham se lanzó de cabeza a por su fichaje. El combinado de La Palmera rechazo 36 millones de euros por él (3 en enero y 33 en verano). Hoy es pieza clave para Pellegrini y casi con total seguridad será titular en el derbi de este domingo ante el Sevilla FC, pero el mercado de verano siempre acecha y para muestra, la respuesta del sudamericano a una pregunta en la entrevista realizada por los compañeros de ESTADIO Deportivo.
Lo primero, sobre una posible salida en el próximo mercado: "Mi cabeza está centrada. Lo más importante es ganar el derbi y estar centrado en el próximo partido. Dejamos esto para mis representantes y el club. Estoy feliz y contento aquí. Si salgo, quiero salir con mi nombre escrito en el club". Y luego llegaba la pregunta relacionada con tocar plata: "Tengo muchas ganas. Para todo jugador, ganar un título con el equipo es muy especial. Y, con esta afición, va a ser bastante especial. Antes de irme del club, quiero salir con un título".
Un gran momento personal para Natan
"Me siento muy bien. Estoy feliz aquí. Me siento en el mejor momento de mi carrera. Jugando me estoy sintiendo bien y quiero jugar siempre. Siempre hablo con el míster de que quiero jugar siempre. No necesito cambiar o descansar", comentaba el central.
Y ya, si se habla de la ciudad de Sevilla, poco hay que debatir: "Me encanta. Como soy de Brasil, me gusta el calor y el sol. En Sevilla es parecido. En invierno hace 24º o 25º. Es perfecto para mí. Entrar a la piscina. Hacer una barbacoa en casa tranquilo con los amigos. Me gusta mucho".
Pellegrini, un maestro para todo el vestuario
"El míster es un grande. Cada día aprendemos bastante con él. Es un gran entrenador. Estoy contento con su renovación y ojalá que pueda pasar mucho tiempo aquí con el Real Betis. Es un hombre que va a tener su historia en el club. Si él tiene ganas de trabajar siempre, se va a querer quedar más cuatro o cinco años trabajando con el Betis. Si depende de él, no va a salir".
Y terminaba con una pequeña broma sobre el premio recibido por el técnico hace unos días como el MVP del mes de febrero en los banquillos: "Ha dicho que va a pagar una cena y que este premio es para nosotros. Le felicito, que lo merece mucho".
