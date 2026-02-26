Los presidentes del Betis y el Sevilla escenifican un oportunísimo mensaje de concordia
José Luis Sanz vuelve a convocar a Ángel Haro y José María del Nido Carrasco en el Ayuntamiento en un propósito común de que en el derbi mande el juego limpio
Betis-Sevilla: 394 policías nacionales garantizarán la seguridad en el primer derbi en la Cartuja
Ya se ha convertido en una sana costumbre, cargada de buenas intenciones, que los presidentes de Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, acudan a la invitación del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en vísperas de derbi para escenificar en el Ayuntamiento esa línea de concordia que, dados los condicionantes de este partido de máxima rivalidad, se antoja más oportuna que nunca.