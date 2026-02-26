Ya se ha convertido en una sana costumbre, cargada de buenas intenciones, que los presidentes de Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, acudan a la invitación del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en vísperas de derbi para escenificar en el Ayuntamiento esa línea de concordia que, dados los condicionantes de este partido de máxima rivalidad, se antoja más oportuna que nunca.