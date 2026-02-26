Fornals sobre el Sevilla FC: “No están donde deberían por nivel de jugadores, pero hay que meter la pelotita donde es”

Uno de los futbolistas más importantes de este Betis es, sin duda, Pablo Fornals. Desde su nuevo rol en el doble pivote hasta ese alto rendimiento haciendo las veces de segundo delantero, pasando por la jerarquía de un futbolista que acaba de cumplir 30 años y que fue el MVP del derbi ante el Sevilla FC en el partido de ida. Los compañeros de Informe Morrocotudo han realizado una entrevista con el de Castellón de la Plana para su canal de YouTube en la que han repasado varios temas de actualidad relacionados con la gran cita del domingo, cómo recuerda el anterior choque en Nervión y lo que espera de un día especial para todos los aficionados de la ciudad.

Y es que ese fue uno de los aspectos que más destacó Fornals en sus palabras y que más impacto ha tenido. El cómo valora a los aficionados sevillanos: “Mira que yo he estado también en Málaga, que es una ciudad andaluza en la que casi todo el mundo es del Málaga, pero aún así pues hay gente de otros equipos, pero estar en Sevilla y que todo el mundo sea del Betis o del Sevilla es algo que sorprende y que al final pues eso es el entrenamiento previo con tu gente, que si cuando yo llegué, el año que yo llegué, que si dejan o no dejan hacer el entrenamiento a puerta abierta, que si la gente se enfada porque quiere hacerle acompañar a su equipo, es algo que no se vive en otros lados”.

Pellegrini observa a Fornals tras ser sustituido ante el Rayo. / Antonio Pizarro

El gol del partido de ida, para siempre en su corazón

Y es que ese primer impulso para que el conjunto verdiblanco volviese a ganar una vez más en el Pizjuán será un gol que Fornals siempre recordará: "Igual el más bonito no, pero de los más significativos en mi carrera seguro que sí, además que es, ostras, que dentro de un partido como el que será el fin de semana, pues la gente ya te lo recuerda, "marca otro gol como el que metiste en la ida", sabes, y al final pues sé que es un gol que cuando pasen muchos años y ya no me dé para para jugar al fútbol y visite Sevilla o visite el club o algo, seguro que la gente me lo recuerda y al final pues contento de entrar en un pedacito de historia del Betis".

Este derbi no es como el de la ida, que llegaba para los de Pellegrini tras un durísimo choque europeo ante el Utrecht en el que perdió a Isco y Amrabat. Ahora llega en una semana limpia de partidos y eso los futbolistas lo agradecen: "Quiero que llegue, obviamente, porque me gustaría jugar partidos todos los días, eso era para lo que entreno y lo que más me gusta hacer, pero también hemos venido de una etapa muy cargada de partidos y yo creo que a todos nos está viniendo bien esta distancia de partido entre partidos".

Sergi Darder centra el balón ante Fornals. / CATI CLADERA / Efe

Será un partido complicado para el Betis a pesar de todo

"Bueno, al final yo creo que es un tópico del fútbol muy real, que los derbis o las finales o todos estos partidos sobre el papel puede haber un favorito, como tú dices, por jugadores, por la posición en la tabla o por el momento en el que venga cada equipo, pero la realidad es que son partidos muy apretados, partidos en los que ninguno de los dos equipos se quiere equivocar, en los que un mínimo detalle te hace ponerte arriba o abajo en el marcador, entonces yo creo que tenemos que hacer un partido serio, defensivamente bueno, como los que venimos haciendo e intentar llevar la iniciativa, ya que es nuestro campo", cerraba.

Finalmente terminaba hablando de algunas características del Sevilla FC: "Bueno yo espero un Sevilla como está siendo, un Sevilla físicamente creo que son un equipo importante, que hacen un marcaje al hombre en medio campo que cuesta de encontrar espacios y de generar situaciones en las que tener ventaja con el balón, con el balón conducido por lo que por mi parte lo que sentí en el primer partido y veo que bueno que dentro de los jugadores que tienen que en la tabla no están donde creo que por nivel de jugadores que tiene debería o supondría pero es lo que hemos dicho antes al final hay que ganar partidos y eso no te lo da los nombres sino meter la pelotita donde es".