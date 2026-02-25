Primer entrenamiento de la semana para un Sevilla Fútbol Club que afronta este fin de semana uno de los partidos más importantes del curso. Matías Almeyda y sus pupilos visitan al Real Betis Balompié con la posibilidad de que Andrés Castrín y Oso regresen a la lista del técnico bonaerense. Siguen fuera los lesionados Marcao y Rubén Vargas, sumándose a la lista de bajas los sancionados Tanguy Nianzou y Joan Jordán.