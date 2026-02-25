Entrenamiento Sevilla FC 25 de febrero de 2026
Oso ha regresado junto al primer equipo y Castrín suma otra sesión
Odysseas Vlachodimos recibe su primer premio como jugador del Sevilla
Primer entrenamiento de la semana para un Sevilla Fútbol Club que afronta este fin de semana uno de los partidos más importantes del curso. Matías Almeyda y sus pupilos visitan al Real Betis Balompié con la posibilidad de que Andrés Castrín y Oso regresen a la lista del técnico bonaerense. Siguen fuera los lesionados Marcao y Rubén Vargas, sumándose a la lista de bajas los sancionados Tanguy Nianzou y Joan Jordán.